Почему Кока-Кола провалила рекламную кампанию в Саудовской Аравии?

Количество долларовых миллионеров в России растет
Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось примерно на 20%.
Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось примерно на 20%.
В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.
Интересная история, которая будет поучительно для многих. Итак, в Саудовскую Аравию направился крупный рекламщик Кока-Колы для презентации новой линейки продуктов и проведения рекламной кампании.
Собравшись своей американской командой, они решили сделать что-то наглядное и простое, да арабский они не знали, а замарачиваться с нюансами перевода не хотели. Была предложена отличная концепция: триптих плакатов (3 плаката расположенных в ряд). Содержание их было по смыслу таким же как вы видите на картинке выше. Т.е. первый плакат показывает лежащего на жаре в пустыне человека, полностью истощенного. На втором плакате он пьет Колу. А на третьем бодрый и здоровый бежит дальше.
Все было очень красиво отрисовано, отпечатано, и расклеино по всему городу. Но рекламная кампания с треском провалилась. Почему? Несмотря на то что сама задумка неплохая, простая и понятная, а реализация была качественной - американская команда не учла один факт.... В Саудовской Аравии люди читают справо-налево...