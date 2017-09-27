Почему Кока-Кола провалила рекламную кампанию в Саудовской Аравии?

Интересная история, которая будет поучительно для многих. Итак, в Саудовскую Аравию направился крупный рекламщик Кока-Колы для презентации новой линейки продуктов и проведения рекламной кампании.

Собравшись своей американской командой, они решили сделать что-то наглядное и простое, да арабский они не знали, а замарачиваться с нюансами перевода не хотели. Была предложена отличная концепция: триптих плакатов (3 плаката расположенных в ряд). Содержание их было по смыслу таким же как вы видите на картинке выше. Т.е. первый плакат показывает лежащего на жаре в пустыне человека, полностью истощенного. На втором плакате он пьет Колу. А на третьем бодрый и здоровый бежит дальше.

Все было очень красиво отрисовано, отпечатано, и расклеино по всему городу. Но рекламная кампания с треском провалилась. Почему? Несмотря на то что сама задумка неплохая, простая и понятная, а реализация была качественной - американская команда не учла один факт.... В Саудовской Аравии люди читают справо-налево...