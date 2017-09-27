Человек не может представить как выглядит реальная картинка бытия

Количество долларовых миллионеров в России растет
Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось примерно на 20%.
Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось примерно на 20%.
В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.
Человек может видеть менее 1% от электромагнитного спектра и слышать не более чем 1% от акустического.
90% клеток в вашем теле работают в симбиозе с микроорганизмами, которые имеют собственную ДНК и не являются "вашими". Атомы в вашем теле представляют на 99,9999999999999999% пустое пространство и ни один из них не является порожденным вами - все заимствованы из бывшего звездного вещества, когда-то возникшего в чреве взорвавшейся звезды.
Человек имеет 46 хромосом, на 2 меньше, чем картофель. Радугу человек показывает как бы только себе: ее существование связано с особенностями человеческого зрения и зависит от конических фоторецепторов в ваших глазах - для других живых существ, не имеющих подобных конусов-колбочек, радуга вообще не существует.
Таким образом, вы не просто смотрите на радугу – вы создаете ее. Это довольно удивительно, особенно если учесть, что все красивые цвета которые вы видите, составляют менее 1% электромагнитного спектра.