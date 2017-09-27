Славянская крепость Раддуш (нем. Slawenburg Raddusch) — реконструированный в 1990-е гг. макет крепости лужицких славян. Высится у одноименной деревни близ города Фечау (Шпревальд) в федеральной земле Бранденбург, рядом с федеральной автомагистралью 15.

Западная крепость славян — Славенбург (Slawenburg) расположен в старинном славянском селе Raddusch, не берегах реки Шпре, в сербско-лужицком регионе Германии — Дольной Лужице — Niederlausitz — федеральная земля Brandenburg. Сейчас здесь находится интересный музей древне-славянской архитектуры — "Slawenburg-Raddusch". Он был открыт в 2001 году в непосредственной близости от села Радуш, на месте древнего славянского круглого замка найденного в ходе разработок бурого угля в конце 80-ых годов 20 века. Раньше это был славянский город-вара Дольна Лужица (9 век нашей эры). Крепость представляет собой одно из примерно сорока изначально существовавших в Нижней Лужице славянских круглых оборонительных сооружений. Эти крепости сооружались славянами — предками современных лужичан — в IX-X вв. н. э. и служили убежищами проживавшему поблизости населению. Высокая концентрация данных крепостей в Нижней Лужице связана с постоянным давлением со стороны германцев в этом регионе. Крепость была сооружена из деревянных блоков, вокруг неё был выкопан ров, заполненный водой. Внутренние полости деревянной конструкции были заполнены песком, землёй и глиной.

Круглый вал-стена высотой 8 м сложен из сцепленных друг с другом дубовых стволов, уложенных слоями, промежутки между которыми заполнены песком и глиной. Подобные круглые крепости были характерными постройками для древних славян проживавших на территории нынешней Германии.

Древние славяне в ходе "Великого переселения народов" пришли на земли современной Саксонии в VI века н.э. Сегодня не представляется возможности восстановить события процесса заселения этих мест. Предполагается, что там, где славяне пересекали Эльбу (Лабу), они встречались с германскими племенами и устанавливали с ними добрососедские отношения. Славяне в то время представляли собой несколько этнических групп. Раддуш давно утратил своё оборонительное значение, однако ещё в начале XX века отчётливо распознавался как кольцевидное деревянное сооружение. Во время существования Германской Демократической Республики остатки крепости предполагалось снести в связи с планируемой добычей бурого угля. В связи с подготовкой к этому в 1984 и 1989/1990 гг. здесь были проведены археологические раскопки, при этом был обнаружен идол возрастом около 1100 лет. Восточнее Эльбы (Лабы) и Заале (Залавы) жили славяне — ободриты, лютичи, сербы и лужичане. В регионе Анхальта селились сербы и вильчане. Славяне жили родовыми общинами. У славян того периода были на высоком уровне развиты ремёсла, военное и торговое дело. Районы проживания были поделены на поля и нивы протяжённостью 10-20 километров вдоль рек, озёр и долин. В центре как правило возводилась родовая крепость, которую окружало несколько десятков жилых и хозяйственных дворов с земельными наделами разной величины.