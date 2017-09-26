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Мир

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Scania оштрафовали на 800 млн евро

Руководство Европейской комиссия пришло к выводу что шведский автопроизводитель Scania нарушил антимонопольные правила ЕС.

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Горному делу в Западной Сибири шесть тысяч лет?

В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.

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    • Опубликована
    • сегодня в 22:06

Гидрометцентр: Снега в Москве пока не будет

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что метеоусловий для выпадения снега в Москве в ближайшие дни нет. 

По его словам, в ближайшие ночи возможны осадки, но в виде небольшого дождя.

"В ночь на пятницу местами ожидается небольшой дождь, 4-6 градусов, по области - до 1 градуса тепла. В субботу местами также небольшой дождь, в Москве - 5-7 градусов. Осадки небольшие, снега не ожидается. Погода антициклональная, облака неплотные и осадки совсем небольшие", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что "если бы речь шла об установлении временного снежного покрова, если бы снег выпал и продержался хотя бы несколько часов, тогда бы мы об этом обязательно бы предупредили. А тут, даже если предположим, что ночью появится одна-две снежинки, их даже никто не заметит. Условий для снега не видно". 

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