Маркетолог от Бога: вдова Клико

В начале 19 века в России стало популярно шампанское — напиток, без которого сегодня не обходится ни одно новогоднее застолье. Правда, сначала русские восприняли игристые вина с подозрением: их называли «напитком дьявола» из-за вылетающей пробки и пенной струи из бутылки. По легенде, широкую популярность шампанское завоевало после победы над Наполеоном.

В 1813 году, войдя в Реймс, русские войска на правах победителей опустошили винные погреба знаменитого дома «Мадам Клико». Однако госпожа Клико даже не пыталась остановить грабеж, мудро решив, что «убытки покроет Россия».

Проницательная мадам, как в воду глядела: слава о качестве ее продукции разнеслась по всей России. Уже через три года предприимчивая вдова получала из Российской империи больше заказов, чем у себя на родине.