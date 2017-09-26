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Мир

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Scania оштрафовали на 800 млн евро

Руководство Европейской комиссия пришло к выводу что шведский автопроизводитель Scania нарушил антимонопольные правила ЕС.

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Страна

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Горному делу в Западной Сибири шесть тысяч лет?

В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.

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    • Опубликована
    • сегодня в 22:00

Маркетолог от Бога: вдова Клико

В начале 19 века в России стало популярно шампанское — напиток, без которого сегодня не обходится ни одно новогоднее застолье. Правда, сначала русские восприняли игристые вина с подозрением: их называли «напитком дьявола» из-за вылетающей пробки и пенной струи из бутылки. По легенде, широкую популярность шампанское завоевало после победы над Наполеоном.

В 1813 году, войдя в Реймс, русские войска на правах победителей опустошили винные погреба знаменитого дома «Мадам Клико». Однако госпожа Клико даже не пыталась остановить грабеж, мудро решив, что «убытки покроет Россия».

Проницательная мадам, как в воду глядела: слава о качестве ее продукции разнеслась по всей России. Уже через три года предприимчивая вдова получала из Российской империи больше заказов, чем у себя на родине.

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