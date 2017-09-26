Горному делу в Западной Сибири шесть тысяч лет?

В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири. Находку назвали Ет-то 2. “В течение нескольких лет мы проводили исследования и раскопки на возвышенности горы Увыр-пай, где и нашли ямы шириной 3-4 метра и глубиной 2 метра, откуда, вероятно, древние люди добывали камень, - рассказывает руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии и этнологии исторического факультета Любовь Косинская. - Это уникально, так как по всей Западной Сибири мы не знаем ни одного такого комплекса.

Они есть в Центральной и Западной Европе, в Казахстане, на Украине, но не в Западной Сибири; и на Урале специальных шахт по добыче камня, насколько мне известно, не было”. Ученые предположили, что находка могла быть “шахтой”, а не, к примеру, поселением, так как ничего, кроме каменных орудий труда, обнаружить не удалось. “Мы нашли довольно узкий набор каменных орудий: отбойники, которыми кололи камень, заготовки, абразивные инструменты - точильные камни. Обычно на местах поселений можно найти скребки, ножи, керамику. А здесь керамики не было совершенно, что странно, так как в неолите (последний период каменного века) она уже появилась, - продолжает Л.Косинская. - В традиционных обществах очень четко разделены все виды деятельности по половозрастному принципу. И добыча камня, вероятно, была мужским делом. Для успеха дела - в силу каких-то мировоззренческих позиций - надо было отделить себя от влияния женщин, и, может быть, по этой причине глиняную посуду туда не носили”.

Во время предыдущих раскопок ученые УрФУ обнаружили поселение, которое назвали Ет-то 1 (в честь расположенного неподалеку озера. - Ред.). С помощью радиоуглеродного анализа угля из очагов им удалось выяснить, что давность артефактов – 6-6,5 тысячи лет. Тогда же ученые университета сделали еще одно необычное открытие. “На Ет-то 1 очень мало керамики, однако она все же была. Керамика вписывается в то, что делали в неолите в Западной Сибири и на Урале, но способ нанесения узоров нехарактерен для этого периода ни для Зауралья, ни для Приуралья, ни для Западной Сибири, ни для Алтая”, - говорит Любовь Косинская. На изучение находок общим весом около 100 кг по инструкции Министерства культуры РФ у университетских археологов есть три года. Затем артефакты отправятся в музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского в Салехард, так как экспедиция Центра археологических исследований ИГНИ проводила раскопки по заказу тамошнего Научного центра изучения Арктики.