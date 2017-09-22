Катастрофа на авиашоу, которая потрясла весь мир

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга сократится до 49 млрд руб.
Председатель комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год сократится и составит 48,9 млрд рублей.
Председатель комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год сократится и составит 48,9 млрд рублей.
В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!
28 лет назад на авиабазе Рамштайн произошла одна из крупнейших катастроф на авиашоу в истории. В результате столкновения трех самолетов погибли 70 человек.
28 августа 1988 года в ФРГ на крупнейшей в Европе авиабазе Рамштайн проходило ежегодное шоу Flugtag’88. Зрелище традиционно собрало огромное количество зрителей: по некоторым оценкам, за полетами наблюдали более 300 тысяч человек. С особым нетерпением все ожидали показательное выступление итальянской эскадрильи Frecce Tricolori («Трёхцветные стрелы»).
Эскадрилья из десяти легких штурмовиков Aermacchi MB-339 планировала выполнить элемент “Пронзенное сердце”. Заключался он в следующем: две группы самолетов (пять с одной стороны и четыре — с другой) должны были одновременно совершить мертвую петлю в противоположных направлениях. Таким образом, следы от штурмовиков образовали бы силуэт сердца. При этом десятый самолет должен был сделать мертвую петлю в перпендикулярном направлении, словно бы пронзая сердце стрелой.
Этим десятым самолетом управлял полковник Иво Нутарелли. Именно он, выполняя свой элемент, совершил роковую ошибку. Пилот неправильно рассчитал скорость, и его машина столкнулась с другим самолетом эскадрильи. Тот, потеряв управление, налетел на третий. Штурмовик Иво Нутарелли загорелся в воздухе, упал в толпу зрителей и взорвался.
В катастрофе погибли 70 человек, в том числе 16 детей. Один из трех пилотов выжил в столкновении и даже попытался катапультироваться, но его парашют раскрылся лишь частично, и летчик умер от удара о землю. Сам Иво Нутарелли и еще один пилот погибли в воздухе.
Катастрофа потрясла весь мир. После нее законодательно ужесточили правила проведения авиашоу: самолетам не только запретили пролетать над зрителями, но даже приближаться меньше чем на сто метров, а также повысили минимальную высоту полета.
Группа “Рамштайн” (название группы, вопреки существующим легендам, было придумано еще до катастрофы) посвятила трагедии песню Ramstein.