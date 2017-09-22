Катастрофа на авиашоу, которая потрясла весь мир

28 лет назад на авиабазе Рамштайн произошла одна из крупнейших катастроф на авиашоу в истории. В результате столкновения трех самолетов погибли 70 человек.

28 августа 1988 года в ФРГ на крупнейшей в Европе авиабазе Рамштайн проходило ежегодное шоу Flugtag’88. Зрелище традиционно собрало огромное количество зрителей: по некоторым оценкам, за полетами наблюдали более 300 тысяч человек. С особым нетерпением все ожидали показательное выступление итальянской эскадрильи Frecce Tricolori («Трёхцветные стрелы»).

Эскадрилья из десяти легких штурмовиков Aermacchi MB-339 планировала выполнить элемент “Пронзенное сердце”. Заключался он в следующем: две группы самолетов (пять с одной стороны и четыре — с другой) должны были одновременно совершить мертвую петлю в противоположных направлениях. Таким образом, следы от штурмовиков образовали бы силуэт сердца. При этом десятый самолет должен был сделать мертвую петлю в перпендикулярном направлении, словно бы пронзая сердце стрелой.

Этим десятым самолетом управлял полковник Иво Нутарелли. Именно он, выполняя свой элемент, совершил роковую ошибку. Пилот неправильно рассчитал скорость, и его машина столкнулась с другим самолетом эскадрильи. Тот, потеряв управление, налетел на третий. Штурмовик Иво Нутарелли загорелся в воздухе, упал в толпу зрителей и взорвался.

В катастрофе погибли 70 человек, в том числе 16 детей. Один из трех пилотов выжил в столкновении и даже попытался катапультироваться, но его парашют раскрылся лишь частично, и летчик умер от удара о землю. Сам Иво Нутарелли и еще один пилот погибли в воздухе.

Катастрофа потрясла весь мир. После нее законодательно ужесточили правила проведения авиашоу: самолетам не только запретили пролетать над зрителями, но даже приближаться меньше чем на сто метров, а также повысили минимальную высоту полета.

Группа “Рамштайн” (название группы, вопреки существующим легендам, было придумано еще до катастрофы) посвятила трагедии песню Ramstein.