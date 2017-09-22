Человек, который изобрел караоке

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучших футболистов мира
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!
В 1999 году журнал Time представил список из двадцати самых великих уроженцев Азии XX столетия. В списке, наряду с Махатмой Ганди и Далай Ламой, фигурировал и Дайсуке Инуэ. Он не был политиком, писателем или крупным промышленником. Он просто изобрел караоке.
Родившийся в 1940 году Дайсуке Инуэ всегда любил музыку и с детства твердо решил стать музыкантом. В школьном оркестре он играл на барабане, но так и не научился читать ноты: он просто учил наизусть мелодии и практиковался, пока не отбивал себе руки. После школы Дайсуке вступил в гастролирующую группу, но спустя несколько лет осознал, что у него нет музыкального таланта. Вернувшись в родной Кобе, он стал подрабатывать в ансамбле, игравшем по вечерам в баре, тогда у посетителей как раз появилась мода выходить на сцену и петь под живую музыку. И вот однажды в 1969 году к музыканту подошел один из постоянных клиентов — местный бизнесмен. Он объяснил, что ему предстоят деловые переговоры в другом городе, которые по принятой традиции закончатся в баре — пением под музыку: «Дайсуке, ваша группа хорошо знает мой голос. Не могли бы вы записать для меня музыкальное сопровождение?» Его пожелание воплотилось в виде катушки с магнитофонной лентой, а спустя несколько дней бизнесмен в восторге вернулся с просьбой записать еще несколько песен. Вот тогда-то Дайсуке и пришла в голову идея аппарата, который позволял бы играть музыкальное сопровождение для вокала. Он обратился в компанию DENKO, которая по его заказу собрала несколько машин Juke 8, состоящих из микрофона, усилителя, восьмидорожечного магнитофона и монетоприемника. На рынке музыкальная машина, предназначенная для баров, появилась в 1971 году и постепенно завоевала симпатии посетителей.
Новое изобретение получило название «караоке», от известного случая, произошедшего двадцатью годами ранее. В 1952 году выступление одного из известных театральных коллективов в Осаке было на грани срыва из-за забастовки оркестра. Найти замену музыкантам не удавалось, и импресарио позвонил в компанию Matsuda Electronics с просьбой предоставить звуковоспроизводящую технику. Представитель компании, устанавливая технику в театре, заглянул в оркестровую яму и сказал: «Звучит музыка, но оркестровая яма пуста!». «Пустой оркестр», по-японски «кара окесутура», превратился в сокращенное «караоке».
Дайсуке Инуэ не запатентовал свое изобретение, потому что не верил в его успех. С другой стороны, именно это и послужило причиной его широчайшего распространения. А в 2004 году Дайсуке Инуэ получил Игнобелевскую премию мира с формулировкой «за изобретение совершенно нового способа для людей научиться быть терпимыми друг к другу». Говорят, что это был первый и единственный случай в истории этой шутливой премии, когда собравшиеся встали и приветствовали лауреата овацией на полном серьезе.