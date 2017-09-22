Человек, который изобрел караоке

В 1999 году журнал Time представил список из двадцати самых великих уроженцев Азии XX столетия. В списке, наряду с Махатмой Ганди и Далай Ламой, фигурировал и Дайсуке Инуэ. Он не был политиком, писателем или крупным промышленником. Он просто изобрел караоке.

Родившийся в 1940 году Дайсуке Инуэ всегда любил музыку и с детства твердо решил стать музыкантом. В школьном оркестре он играл на барабане, но так и не научился читать ноты: он просто учил наизусть мелодии и практиковался, пока не отбивал себе руки. После школы Дайсуке вступил в гастролирующую группу, но спустя несколько лет осознал, что у него нет музыкального таланта. Вернувшись в родной Кобе, он стал подрабатывать в ансамбле, игравшем по вечерам в баре, тогда у посетителей как раз появилась мода выходить на сцену и петь под живую музыку. И вот однажды в 1969 году к музыканту подошел один из постоянных клиентов — местный бизнесмен. Он объяснил, что ему предстоят деловые переговоры в другом городе, которые по принятой традиции закончатся в баре — пением под музыку: «Дайсуке, ваша группа хорошо знает мой голос. Не могли бы вы записать для меня музыкальное сопровождение?» Его пожелание воплотилось в виде катушки с магнитофонной лентой, а спустя несколько дней бизнесмен в восторге вернулся с просьбой записать еще несколько песен. Вот тогда-то Дайсуке и пришла в голову идея аппарата, который позволял бы играть музыкальное сопровождение для вокала. Он обратился в компанию DENKO, которая по его заказу собрала несколько машин Juke 8, состоящих из микрофона, усилителя, восьмидорожечного магнитофона и монетоприемника. На рынке музыкальная машина, предназначенная для баров, появилась в 1971 году и постепенно завоевала симпатии посетителей.

Новое изобретение получило название «караоке», от известного случая, произошедшего двадцатью годами ранее. В 1952 году выступление одного из известных театральных коллективов в Осаке было на грани срыва из-за забастовки оркестра. Найти замену музыкантам не удавалось, и импресарио позвонил в компанию Matsuda Electronics с просьбой предоставить звуковоспроизводящую технику. Представитель компании, устанавливая технику в театре, заглянул в оркестровую яму и сказал: «Звучит музыка, но оркестровая яма пуста!». «Пустой оркестр», по-японски «кара окесутура», превратился в сокращенное «караоке».

Дайсуке Инуэ не запатентовал свое изобретение, потому что не верил в его успех. С другой стороны, именно это и послужило причиной его широчайшего распространения. А в 2004 году Дайсуке Инуэ получил Игнобелевскую премию мира с формулировкой «за изобретение совершенно нового способа для людей научиться быть терпимыми друг к другу». Говорят, что это был первый и единственный случай в истории этой шутливой премии, когда собравшиеся встали и приветствовали лауреата овацией на полном серьезе.