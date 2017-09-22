Традиционная роль бабушек и дедушек в воспитании ребенка

Семьи на Руси состояли, как правило, из нескольких колен: прадеды, деды, молодые и их чада… все под одной крышей, жили общим большим хозяйством.

Молодые родители, занимались хозяйственными работами. В отношении детей от них не требовалось ничего особенного, кроме дарить своим детям любовь и заботу. А уж пестованием да воспитанием занимались бабушки и дедушки. Бабушка рассказывала внучатам потешки-прибаутки, сказки, а дедушки мастерили им игрушки, например, деревянных коников.

А молодые родители, в отличие от современных, слушались старших в вопросах воспитания и ухода за ребёнком. Ведь у бабушек и дедушек был уже немалый опыт в воспитании многих детей, а еще у них больше терпения и понимания.

А когда наступала старческая немощность, то уже подросшие внучата, ухаживали за своими дедушками и бабушками, постигая науку терпения, заботы и любви.

Мне повезло: моя семья как раз и была многопоколенной. И все самые теплые и светлые воспоминания моего детства как раз связаны с бабушкой и дедушкой. С их неторопливыми сказами про «старую жисть» за вечерним чаем, с их сказками про леших, домовых, водяных… и про многое другое… Мои бабушка и дедушка еще пели мне русские колыбельные. Бабушка учила рукоделию, а дедушка наблюдать за природой и понимать её язык.

Очень хочется обратиться к современным бабушкам и дедушкам: дарите внукам свою мудрость, тепло и любовь. Не дайте русским семьям превратиться в американские. Где дедушки и бабушки после выхода на пенсию живут «для себя», а жизнь заканчивают в одиночестве в домах престарелых.

Разрушение многопоколенного уклада русской семьи и утрата семейных ценностей – это приговор для русского народа. Если семейный уклад народа нарушается, то общество начинает серьезно болеть и затем самоуничтожаться.