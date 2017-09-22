Традиционная роль бабушек и дедушек в воспитании ребенка

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучших футболистов мира
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!
Семьи на Руси состояли, как правило, из нескольких колен: прадеды, деды, молодые и их чада… все под одной крышей, жили общим большим хозяйством.
Молодые родители, занимались хозяйственными работами. В отношении детей от них не требовалось ничего особенного, кроме дарить своим детям любовь и заботу. А уж пестованием да воспитанием занимались бабушки и дедушки. Бабушка рассказывала внучатам потешки-прибаутки, сказки, а дедушки мастерили им игрушки, например, деревянных коников.
А молодые родители, в отличие от современных, слушались старших в вопросах воспитания и ухода за ребёнком. Ведь у бабушек и дедушек был уже немалый опыт в воспитании многих детей, а еще у них больше терпения и понимания.
А когда наступала старческая немощность, то уже подросшие внучата, ухаживали за своими дедушками и бабушками, постигая науку терпения, заботы и любви.
Мне повезло: моя семья как раз и была многопоколенной. И все самые теплые и светлые воспоминания моего детства как раз связаны с бабушкой и дедушкой. С их неторопливыми сказами про «старую жисть» за вечерним чаем, с их сказками про леших, домовых, водяных… и про многое другое… Мои бабушка и дедушка еще пели мне русские колыбельные. Бабушка учила рукоделию, а дедушка наблюдать за природой и понимать её язык.
Очень хочется обратиться к современным бабушкам и дедушкам: дарите внукам свою мудрость, тепло и любовь. Не дайте русским семьям превратиться в американские. Где дедушки и бабушки после выхода на пенсию живут «для себя», а жизнь заканчивают в одиночестве в домах престарелых.
Разрушение многопоколенного уклада русской семьи и утрата семейных ценностей – это приговор для русского народа. Если семейный уклад народа нарушается, то общество начинает серьезно болеть и затем самоуничтожаться.