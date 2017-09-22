Данила Зайцев - пятилетний Герой, спасший свою сестру

Данила Зайцев 5-летний Герой, спасший свою сестру.

Маленький герой Бурятии – так в республике окрестили 5-летнего Данилу Зайцева. Этот малыш спас от смерти свою старшую сестренку Валю. Когда девочка провалилась в полынью, брат целых полчаса держал ее, чтобы течение не затянуло Валю под лед.

Когда руки у мальчика замерзли и устали, он схватил сестру за капюшон зубами и не отпускал, пока на помощь не подоспел сосед – 15-летний Иван Жамьянов. Подросток смог вытащить Валю из воды и на руках отнес обессилевшую и заледеневшую девочку к себе домой. Там ребенка закутали в одеяло и напоили горячим чаем.

Узнав об этой истории, руководство местной школы обратилось в региональное управление МЧС с просьбой наградить обоих мальчиков за геройский поступок.