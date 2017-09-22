Данила Зайцев - пятилетний Герой, спасший свою сестру

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучших футболистов мира
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!
Данила Зайцев 5-летний Герой, спасший свою сестру.
Маленький герой Бурятии – так в республике окрестили 5-летнего Данилу Зайцева. Этот малыш спас от смерти свою старшую сестренку Валю. Когда девочка провалилась в полынью, брат целых полчаса держал ее, чтобы течение не затянуло Валю под лед.
Когда руки у мальчика замерзли и устали, он схватил сестру за капюшон зубами и не отпускал, пока на помощь не подоспел сосед – 15-летний Иван Жамьянов. Подросток смог вытащить Валю из воды и на руках отнес обессилевшую и заледеневшую девочку к себе домой. Там ребенка закутали в одеяло и напоили горячим чаем.
Узнав об этой истории, руководство местной школы обратилось в региональное управление МЧС с просьбой наградить обоих мальчиков за геройский поступок.