На раскопках в Великом Новгороде обнаружили деревянные клюшки для игры в мяч

На Нутном раскопе в Великом Новгороде археологи обнаружили деревянные клюшки для игры в мяч. Об этом 15 июняжурналистам рассказал руководитель раскопа Михаил Петров. Михаил Петров отметил, что найдены две деревянных клюшки, одна из них выполнена из дуба. Артефакты напоминают современные клюшки для игры в гольф.

— Мы очень мало знаем о средневековых играх. Находим фрагменты инвентаря: кожаные и деревянные мячи, но как в них играли? Правила нам не известны, — отметил Михаил Петров.

Сейчас археологи работают в слоях первой половины XIV века. Раскоп делится на три усадьбы. Предположительно, в этом месте жили небогатые люди. Об этом говорит большое количество найденных снастей для рыбной ловли.

Всего обнаружено более 300 артефактов, среди них женские украшения, два кожаных кошелька, кожаный мяч, замки, ключи, деревянная посуда.

В раскоп также попал кусок мостовой. Археологи предполагают, что это улица Варецкая, которая выходила в район Готского двора.