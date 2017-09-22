Магические свойства полыни в славянской традиции

Полынь, чернобыльник или божье дерево - растение с горьким вкусом и резким запахом, наделяется отгонной и охранительной семантикой, используется для нейтрализации нечистой силы, а также в лечебных и магических целях. В троицко-купальский период полынь использовалась для зашиты от русалок, мавок, самодив и прочих злых сил. В Клечальную субботу (перед Троицей) украинцы украшали хату полынью, аиром, базиликом; втыкали траву в стены, двери домов и коровников, чтобы преградить путь нечистой силе. Словаки особенно оберегали новый дом, затыкая полынь за фронтон. Ее разбрасывали перед домом, по полу хат и под столом; в понедельник после Троицы ее убирали, считая, что в этот день русалки "отправлялись в путь". Полынь держали при себе, носили под мышками, в одежде, брали с собой в поле, чтобы русалки не поймали и не защекотали, при этом приговаривали: "Хрэн да полинь, плюнь, да покинь!" В Зеленый четверг, Русальчин Великдень, веточку полыни девушки прикрепляли к бусам, к крестику, чтобы русалка увидела полынь и убежала (укр.); стебелек полыни вплетали в косы, надевали на голову венки из полыни-чернобыльника для охраны от привидений, ведьм и болезней, например, от глазной болезни (чеш.).

По мнению русских, "полынь, трава окаянная, бесколенная", в своем противодействии чарам и колдовским козням равносильна освященной вербе, поэтому ее брали с собой, идя в лес после Троицы; особенно это следовало делать девушкам и мужчинам (укр.). На Русальной неделе, прежде чем войти в реку, бросали в воду полынь (в.-слав.); при стирке ее клали в воду (болг., пловдив.). Полагали, что проглотив три шарика из размятых листьев полыни, можно стать невидимым для русалки (болг.). При встрече с русалкой на Русальной неделе на ее вопрос: "Полынь или петрушка?" следовало отвечать: "Полынь", на что русалка якобы отвечала: "Сама ты згынь", "Цур тоби, пек тоби! Згынь!" - и скрывалась (укр.); или "Прячься под тын" - тогда она пробегала мимо, в это время полынь надо бросить русалке прямо в глаза.

На полыни настаивали водку, веря, что она убережет человека от черта, налетающего вихрем (укр.). Полынь-чернобыль охранял от водяного (чеш.). Девушку, которую полюбил мифический змей, окуривали, обливали отваром полыни, избавляя ее от чар змея (болг.). Полынь, как и другие растения с отгонной и охранительной семантикой, вшивали в одежду, чтобы обезопасить себя от вихря (болг.).

В похоронных обрядах поляков употреблялись все виды полыни. Водой с освященными травами (полынь, рута, папоротник) обмывали покойника (Великопольша); умершим девушкам, чтобы они не превратились в русалок, в гроб клали полынь и мяту (укр.), всем умершим на Троицу - троицкую зелень, полынь, татарник (Полесье), утверждая, что полынь - самое первое зелье для умерших (пол.); полынью окуривали покойника (словац.). Полынь ("божье дерево") сажали на могилах (болг.), вешали на кресты умершим на Троицкой неделе как оберег от них (полес.).

Полынь освящали в составе венков и гирлянд для украшения алтарей и икон в Иванов день или в день свв. вмч. Маккавеев (укр., бел.). Освященной полыни приписывали способность защищать дом от бури; ее хранили весь год на печи и зажигали во время грозы (бел.; украинцы вост. Словакии). Для защиты от молнии горсть освященной полыни бросали в овин перед укладкой в него снопов (в.-кашуб.). В некоторых украинских и словацких селах вост. Словакии, наоборот, считали, что полынь может привлечь грозу. По польским поверьям, дождь может вызвать человек, бросив в пруд полынь. При первом громе совершали действия защитного характера: затыкали в волосы полынь или крапиву, которые якобы предохраняют от магии (болг.).

Полынь наделяла здоровьем. В канун Юрьева дня полынь вместе с пасхальным яйцом клали в "неначатую" воду и умывались, чтобы быть здоровыми (серб.); с этой же целью девушки и женщины мыли голову водой с полынью (болг.).

У болгар полынь упоминается в песнях и суеверных рассказах. "Див черен пелин" в юнацком эпосе -знак смерти, несчастья, запустения: дом и двор больного (раненого) юнака зарастает полынью; в песнях полынь - знак печали, горя: девушка увяла как полынь, потому что ей предсказано умереть молодой; свекровь отравила сноху полынью (болг.). Девушка возвращает перстень юнаку, потому что ее род его отвергает, она обращается к полыни, как к растению, которым украшают похоронную процессию: "Ой, полынь, полынок, мой горький цветок, тобой будут украшены мои сваты, когда меня, печальную, в могилу понесут". Девушка, не желающая выходить замуж за старика, мажет лицо горькой полынью (болг.). "Бял пелин" в любовных песнях - знак любви и взаимного стремления молодых друг к другу, из него вьют китки, девушки посылают их парням, а парень говорит: "Получил китку, получил девушку".

В украинских поверьях и легендах дьявол наварил из полыни горилку, от которой человек может очуметь и натворить зла. Но люди не смогли сварить горилку из полыни и стали варить ее из хлеба.