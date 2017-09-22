Магические свойства полыни в славянской традиции

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучших футболистов мира
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!
Полынь, чернобыльник или божье дерево - растение с горьким вкусом и резким запахом, наделяется отгонной и охранительной семантикой, используется для нейтрализации нечистой силы, а также в лечебных и магических целях. В троицко-купальский период полынь использовалась для зашиты от русалок, мавок, самодив и прочих злых сил. В Клечальную субботу (перед Троицей) украинцы украшали хату полынью, аиром, базиликом; втыкали траву в стены, двери домов и коровников, чтобы преградить путь нечистой силе. Словаки особенно оберегали новый дом, затыкая полынь за фронтон. Ее разбрасывали перед домом, по полу хат и под столом; в понедельник после Троицы ее убирали, считая, что в этот день русалки "отправлялись в путь". Полынь держали при себе, носили под мышками, в одежде, брали с собой в поле, чтобы русалки не поймали и не защекотали, при этом приговаривали: "Хрэн да полинь, плюнь, да покинь!" В Зеленый четверг, Русальчин Великдень, веточку полыни девушки прикрепляли к бусам, к крестику, чтобы русалка увидела полынь и убежала (укр.); стебелек полыни вплетали в косы, надевали на голову венки из полыни-чернобыльника для охраны от привидений, ведьм и болезней, например, от глазной болезни (чеш.).
По мнению русских, "полынь, трава окаянная, бесколенная", в своем противодействии чарам и колдовским козням равносильна освященной вербе, поэтому ее брали с собой, идя в лес после Троицы; особенно это следовало делать девушкам и мужчинам (укр.). На Русальной неделе, прежде чем войти в реку, бросали в воду полынь (в.-слав.); при стирке ее клали в воду (болг., пловдив.). Полагали, что проглотив три шарика из размятых листьев полыни, можно стать невидимым для русалки (болг.). При встрече с русалкой на Русальной неделе на ее вопрос: "Полынь или петрушка?" следовало отвечать: "Полынь", на что русалка якобы отвечала: "Сама ты згынь", "Цур тоби, пек тоби! Згынь!" - и скрывалась (укр.); или "Прячься под тын" - тогда она пробегала мимо, в это время полынь надо бросить русалке прямо в глаза.
На полыни настаивали водку, веря, что она убережет человека от черта, налетающего вихрем (укр.). Полынь-чернобыль охранял от водяного (чеш.). Девушку, которую полюбил мифический змей, окуривали, обливали отваром полыни, избавляя ее от чар змея (болг.). Полынь, как и другие растения с отгонной и охранительной семантикой, вшивали в одежду, чтобы обезопасить себя от вихря (болг.).
В похоронных обрядах поляков употреблялись все виды полыни. Водой с освященными травами (полынь, рута, папоротник) обмывали покойника (Великопольша); умершим девушкам, чтобы они не превратились в русалок, в гроб клали полынь и мяту (укр.), всем умершим на Троицу - троицкую зелень, полынь, татарник (Полесье), утверждая, что полынь - самое первое зелье для умерших (пол.); полынью окуривали покойника (словац.). Полынь ("божье дерево") сажали на могилах (болг.), вешали на кресты умершим на Троицкой неделе как оберег от них (полес.).
Полынь освящали в составе венков и гирлянд для украшения алтарей и икон в Иванов день или в день свв. вмч. Маккавеев (укр., бел.). Освященной полыни приписывали способность защищать дом от бури; ее хранили весь год на печи и зажигали во время грозы (бел.; украинцы вост. Словакии). Для защиты от молнии горсть освященной полыни бросали в овин перед укладкой в него снопов (в.-кашуб.). В некоторых украинских и словацких селах вост. Словакии, наоборот, считали, что полынь может привлечь грозу. По польским поверьям, дождь может вызвать человек, бросив в пруд полынь. При первом громе совершали действия защитного характера: затыкали в волосы полынь или крапиву, которые якобы предохраняют от магии (болг.).
Полынь наделяла здоровьем. В канун Юрьева дня полынь вместе с пасхальным яйцом клали в "неначатую" воду и умывались, чтобы быть здоровыми (серб.); с этой же целью девушки и женщины мыли голову водой с полынью (болг.).
У болгар полынь упоминается в песнях и суеверных рассказах. "Див черен пелин" в юнацком эпосе -знак смерти, несчастья, запустения: дом и двор больного (раненого) юнака зарастает полынью; в песнях полынь - знак печали, горя: девушка увяла как полынь, потому что ей предсказано умереть молодой; свекровь отравила сноху полынью (болг.). Девушка возвращает перстень юнаку, потому что ее род его отвергает, она обращается к полыни, как к растению, которым украшают похоронную процессию: "Ой, полынь, полынок, мой горький цветок, тобой будут украшены мои сваты, когда меня, печальную, в могилу понесут". Девушка, не желающая выходить замуж за старика, мажет лицо горькой полынью (болг.). "Бял пелин" в любовных песнях - знак любви и взаимного стремления молодых друг к другу, из него вьют китки, девушки посылают их парням, а парень говорит: "Получил китку, получил девушку".
В украинских поверьях и легендах дьявол наварил из полыни горилку, от которой человек может очуметь и натворить зла. Но люди не смогли сварить горилку из полыни и стали варить ее из хлеба.