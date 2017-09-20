Как выглядел процесс рождения льняной одежды у наших предков

Лён сеяли и за всходами льна ухаживали, пропалывая не менее двух раз в течение месяца. Представляете поле льна, все вручную пропалываемое женщинами?

Когда лён созревал, его собирали в снопы и сушили, причем семенные головки отделяли от стеблей. Затем наступала пора лен чесать.

И вот наконец пряли. Затем из полученных ниток ткали ткани. Затем расстилали их зимой по белому снегу, а с наступлением лета – на ярком солнце. И серые льняные ткани делались белыми.

И только затем из них кроили и шили одежду. Весь процесс от посева до изготовления готовых изделий занимал более полутора лет… Но и прочность ткани была такова, что она хранилась столетиями!