ФИФА объявила имена претендентов на звание лучших футболистов мира
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!
Как выглядел процесс рождения льняной одежды у наших предков
Лён сеяли и за всходами льна ухаживали, пропалывая не менее двух раз в течение месяца. Представляете поле льна, все вручную пропалываемое женщинами?
Когда лён созревал, его собирали в снопы и сушили, причем семенные головки отделяли от стеблей. Затем наступала пора лен чесать.
И вот наконец пряли. Затем из полученных ниток ткали ткани. Затем расстилали их зимой по белому снегу, а с наступлением лета – на ярком солнце. И серые льняные ткани делались белыми.
И только затем из них кроили и шили одежду. Весь процесс от посева до изготовления готовых изделий занимал более полутора лет… Но и прочность ткани была такова, что она хранилась столетиями!