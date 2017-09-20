Семь автомобилей с дизайном ВАЗ-2101

В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!

1. Fiat 124 (Италия, 1966). Базовая модель. Производилась до 1974 года, имела версии универсала, спортивного купе и кабриолета (с кардинально другим кузовом), 5 разновидностей двигателя, производилась, помимо Италии, в Марокко и Малайзии.

2. ВАЗ-2101 «Жигули» (СССР, 1970). Самая известная лицензионная версия. Впоследствии имела множество модификаций и переработанных версий, имевших нумерацию от 2102 (с кузовом «универсал») до 2107, выпущенной в 1982 году. Последние «вазо-фиаты» сошли с конвейера в 2014 году в Египте; помимо того, они собирались на Украине уже после распада Союза. Был самым массовым советским автомобилем, суммарное количество модификаций и версий превышало сотню.

3. Seat 124 (Испания, 1968). Модель выпускалась на Seat в результате тесного сотрудничества с Fiat вплоть до 1980 года, имела две модификации — седан и универсал, а также ряд специальных версий, например, полицейскую (всего около пятнадцати). Также имела фейслифтинговую версию — модель Seat 1430.

4. Premier 118NE (Индия, 1985). Самая поздняя из появившихся лицензионных версий. Индийский Premier и до того сотрудничал с «Фиатом», производя свою версию Fiat 1100. В 1981-м достигли соглашения о приобретении прав на старое уже шасси 124-ки, начали производство четырьмя годами позже и производили её вплоть до 2001 года.

5. Tofaş Murat 124 (Турция, 1971). Лицензионное производство 124-го в Турции продолжалось до 1977 под названием Murat 124, затем — после фейслифта — вплоть до 1994-го под названием Tofaş Serşe.

6. Fiat-KIA 124 (Южная Корея, 1970). В Корее «Фиаты» производили недолго, с 1970 по 1975 год, и сделали всего порядка 7000 машин. На тот момент KIA делала только лицензионные автомобили (как и вся корейская промышленность); первой собственной корейской моделью стал Hyundai Pony, представленный как раз в 1975-м.

7. Pirin-Fiat 124 (Болгария, 1967). В 1967 году компания Fiat заключила договор о сотрудничестве с болгарской SPC Balkankar и организовала производство Fiat 850 и 124 под брендом Pirin-Fiat. Всего за пять лет сделали 309 экземпляров — 274 седана и 35 универсалов, после чего производство свернули как не имеющее коммерческой пользы. Сегодня «Пирин-Фиаты» — машины редкие и ценятся коллекционерами.