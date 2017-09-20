Семь автомобилей с дизайном ВАЗ-2101

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучших футболистов мира
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) официально объявила имена возможных претендентов на звание лучшего футболиста 2017 года по версии организации.
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В 1966 году между итальянской компанией Fiat и «Внешторгом» было подписано соглашение, итогом которого стало начало производства автомобиля ВАЗ-2101 по лицензии и образцу Fiat 124. Но на деле 124-й стал образцом для множества других моделей, не только и даже не столько ВАЗовских. Итак, всевозможные клоны — на сцену!
1. Fiat 124 (Италия, 1966). Базовая модель. Производилась до 1974 года, имела версии универсала, спортивного купе и кабриолета (с кардинально другим кузовом), 5 разновидностей двигателя, производилась, помимо Италии, в Марокко и Малайзии.
2. ВАЗ-2101 «Жигули» (СССР, 1970). Самая известная лицензионная версия. Впоследствии имела множество модификаций и переработанных версий, имевших нумерацию от 2102 (с кузовом «универсал») до 2107, выпущенной в 1982 году. Последние «вазо-фиаты» сошли с конвейера в 2014 году в Египте; помимо того, они собирались на Украине уже после распада Союза. Был самым массовым советским автомобилем, суммарное количество модификаций и версий превышало сотню.
3. Seat 124 (Испания, 1968). Модель выпускалась на Seat в результате тесного сотрудничества с Fiat вплоть до 1980 года, имела две модификации — седан и универсал, а также ряд специальных версий, например, полицейскую (всего около пятнадцати). Также имела фейслифтинговую версию — модель Seat 1430.
4. Premier 118NE (Индия, 1985). Самая поздняя из появившихся лицензионных версий. Индийский Premier и до того сотрудничал с «Фиатом», производя свою версию Fiat 1100. В 1981-м достигли соглашения о приобретении прав на старое уже шасси 124-ки, начали производство четырьмя годами позже и производили её вплоть до 2001 года.
5. Tofaş Murat 124 (Турция, 1971). Лицензионное производство 124-го в Турции продолжалось до 1977 под названием Murat 124, затем — после фейслифта — вплоть до 1994-го под названием Tofaş Serşe.
6. Fiat-KIA 124 (Южная Корея, 1970). В Корее «Фиаты» производили недолго, с 1970 по 1975 год, и сделали всего порядка 7000 машин. На тот момент KIA делала только лицензионные автомобили (как и вся корейская промышленность); первой собственной корейской моделью стал Hyundai Pony, представленный как раз в 1975-м.
7. Pirin-Fiat 124 (Болгария, 1967). В 1967 году компания Fiat заключила договор о сотрудничестве с болгарской SPC Balkankar и организовала производство Fiat 850 и 124 под брендом Pirin-Fiat. Всего за пять лет сделали 309 экземпляров — 274 седана и 35 универсалов, после чего производство свернули как не имеющее коммерческой пользы. Сегодня «Пирин-Фиаты» — машины редкие и ценятся коллекционерами.