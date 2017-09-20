"Нелюбовь" Андрея Звягинцева будет выдвинута на "Оскар"

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" по решению Российского оскаровского комитета будет выдвинут на премию "Оскар" в 2017 году.

Чуть позже, в начале 2018 года, станет известно, попала ли картина в список номинантов, а победителя Американская киноакадемия огласит во время церемонии в Лос-Анджелесе в феврале.

Напомним, это уже третья работа Звягинцева, которая поедет на "Оскар" - в 2003 году Россия отправляла "Возвращение", в 2014 - "Левиафана".

Как заявил продюсер ленты Александр Роднянский, принимавший участие в заседании комитета, "мы волновались. Сыграла на самом деле репутация режиссера фильма, его, вероятно, награды, начавшаяся жизнь картины, успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции вчера".

Также в списке возможных номинантов значились "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Матильда" Алексея Учителя, а также "Теснота" Кантемира Балагова и "Анна Каренина" Карена Шахназарова.