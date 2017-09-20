newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.09.2017 : 58.129
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.09.2017 : 69.7664
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 22.09.2017 : 78.5555
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 22.09.2017 : 46.7241

Мир

Image

В Москве появится памятник актеру Сергею Бодрову-младшему

В Москве памятник актеру Сергею Бодрову-младшему появится уже в 2018 году, заявил координатор проекта Роман Сергеев.

Читать полностью

Страна

Image

Нацрыбесурс о рыбной промышленности на форуме в Санкт-Петербурге

ФГУП "Нацрыбресурс" приняло участие в проведении Международного рыбопромышленного форума и Выставке рыбной индустрии GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO, прошедшем в Санкт-Петербурге 14-16 сентября.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/8/0/4/6804.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 5:23

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева будет выдвинута на "Оскар"

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" по решению Российского оскаровского комитета будет выдвинут на премию "Оскар" в 2017 году.

Чуть позже, в начале 2018 года, станет известно, попала ли картина в список номинантов, а победителя Американская киноакадемия огласит во время церемонии в Лос-Анджелесе в феврале.

Напомним, это уже третья работа Звягинцева, которая поедет на "Оскар" - в 2003 году Россия отправляла "Возвращение", в 2014 - "Левиафана".

Как заявил продюсер ленты Александр Роднянский, принимавший участие в заседании комитета, "мы волновались. Сыграла на самом деле репутация режиссера фильма, его, вероятно, награды, начавшаяся жизнь картины, успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции вчера". 

Также в списке возможных номинантов значились "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Матильда" Алексея Учителя, а также "Теснота" Кантемира Балагова и "Анна Каренина" Карена Шахназарова.

Новости