Уникальные артефакты эпохи «Слова о полку Игореве» обнаружены курскими археологами

Летом прошлого года археологи вели раскопки в самом центре Курска – у стен Воскресенского храма, где в свое время было самое сердце города. В ходе работ было обнаружено порядка тысячи предметов: ножи, подковы для сапог, наконечники стрел, пуговицы, старинные монеты, свинцовые пули и огромное количество фрагментов глиняной посуды.

Как говорят сотрудники НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ, была обнаружена резиденция княжеского престола Рюриковичей, приблизительно относящуюся к XI-XIII вв. По мнению экспертов, высока вероятность того, что найденные на подворье предметы имеют связь с легендарным князем Всеволодом Буй-Туром Святославичем, который упоминается на страницах «Слова о полку Игореве». И именно он называет курян «опытными воинами».

Кроме того, учеными найдены руины зданий конца XVI–XVII веков и первые монастырские строения – свидетели легендарных событий российской истории, когда рубежи государства неоднократно подвергались нападениям.