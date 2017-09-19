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Мир

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В Москве появится памятник актеру Сергею Бодрову-младшему

В Москве памятник актеру Сергею Бодрову-младшему появится уже в 2018 году, заявил координатор проекта Роман Сергеев.

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Нацрыбесурс о рыбной промышленности на форуме в Санкт-Петербурге

ФГУП "Нацрыбресурс" приняло участие в проведении Международного рыбопромышленного форума и Выставке рыбной индустрии GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO, прошедшем в Санкт-Петербурге 14-16 сентября.

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    • Опубликована
    • сегодня в 9:00

Уникальные артефакты эпохи «Слова о полку Игореве» обнаружены курскими археологами

Летом прошлого года археологи вели раскопки в самом центре Курска – у стен Воскресенского храма, где в свое время было самое сердце города. В ходе работ было обнаружено порядка тысячи предметов: ножи, подковы для сапог, наконечники стрел, пуговицы, старинные монеты, свинцовые пули и огромное количество фрагментов глиняной посуды.

Как говорят сотрудники НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ, была обнаружена резиденция княжеского престола Рюриковичей, приблизительно относящуюся к XI-XIII вв. По мнению экспертов, высока вероятность того, что найденные на подворье предметы имеют связь с легендарным князем Всеволодом Буй-Туром Святославичем, который упоминается на страницах «Слова о полку Игореве». И именно он называет курян «опытными воинами».

Кроме того, учеными найдены руины зданий конца XVI–XVII веков и первые монастырские строения – свидетели легендарных событий российской истории, когда рубежи государства неоднократно подвергались нападениям.

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