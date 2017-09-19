Кировский умелец сделал для городского музея уникальные ворота

Известный кировский резчик по дереву Геннадий Лопатин преподнес подарок музею-усадьбе Николая Хохрякова. Он установил там новые ворота.

При этом входная композиция оказалась уникальной. Это копия ворот IX века, которые раньше находились у дома № 34 на улице Мопра в Кирове.

По словам Геннадия Лопатина, на создание копии у него ушло два с половиной месяца.

На днях все работы были завершены и новые ворота презентовали музею. Сотрудники учреждения счастливы. Усадьба Николая Хохрякова преображается. Летом там появились новые наличники на окнах. Кстати, их также изготовил Геннадий Лопатин.

Но не только музей Хохрякова имеет презенты от известного вятского зодчего. Осенью прошлого года Лопатин подарил дому-музею Салтыкова-Щедрина резную веранду, а еще раньше качели, колодец и резные ворота.