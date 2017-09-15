Мэри Шелли: жизненные перипетии девушки, написавшей историю о Франкенштейне

Уже несколько десятилетий подряд история о Франкенштейне не теряет своей популярности. Кинорежиссеры частенько обращаются к этому образу. Но мало кто знает, что автором истории об ожившем монстре стала хрупкая утонченная 19-летняя девушка Мэри Шелли (Mary Shelley). Ее произведение было написано на спор и положило начало новому литературному жанру – готический роман. В голову героя писательница «вложила» свои мысли и переживания, возникшие вследствие ее непростых жизненных перипетий.

Будущая создательница истории о страшном монстре родилась в Лондоне в 1797 году. Ее мать умерла спустя 11 дней после появления на свет Мэри, поэтому воспитанием девочки по сути занималась старшая сестра Фанни. Когда Мэри исполнилось 16 лет, она познакомилась с поэтом Перси Шелли (Percy Bysshe Shelley). Несмотря на то, что Перси был женат, он влюбился в юную девушку и уговорил ее сбежать из отчего дома во Францию. Вскоре деньги закончились, и влюбленным пришлось вернуться домой. Отец Мэри был возмущен поступком дочери.

Усложнило дело то, что Мэри была беременна. Перси Шелли, в свою очередь, разводиться не собирался, отчего 17-летняя девушка стала объектом язвительных нападок со стороны общества. Из-за переживаний у нее случился выкидыш. Поначалу Мэри и Перси жили в любви и согласии, но девушку очень обижали «либеральные» взгляды гражданского мужа, а именно его любовные похождения.

В 1817 году жена законного поэта утонула в пруду. После этого Перси и Мэри официально поженились. Дети, которых рожала Мэри, умирали один за другим, приводя женщину в отчаяние. Выжил только один сын. Разочарование в семейной жизни породили в Мэри Шелли такие чувства, как одиночество и отчаяние. То же самое потом будет испытывать ее герой-монстр, отчаянно нуждающийся в понимании окружающих.

Перси Шелли водил дружбу с более известным поэтом Джорджем Байроном. Однажды Мэри Шелли, ее муж и лорд Байрон, собравшись вокруг камина дождливым вечером, разговаривали на литературные темы. В конце концов они поспорили, кто напишет лучшую историю о чем-то сверхъестественном. С этого момента Мэри начала создавать историю о монстре, ставшую первым в мире готическим романом.

«Франкенштейн, или Современный Прометей» был впервые опубликован в 1818 году анонимно, т. к. редакторы и читатели предвзято относились к женщинам-писательницам. Только в 1831 году Мэри Шелли подписалась своим именем под романом. Муж Мэри и Джордж Байрон были в восторге от произведения женщины, она выиграла спор.

Современные фильмы об ожившем монстре внесли путаницу в то, кого звали Франкенштейном. Это было имя не чудовища, а его создателя, доктора Виктора Франкенштейна. Он сумел воскресить мертвое тело, а потом, испугавшись своего творения, сбежал из города. Сам монстр с жутким лицом, пытался найти понимание среди окружающих, но общество так и не приняло его.