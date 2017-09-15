Гид по народному творчеству

Народные промыслы делают нашу культуру уникальной. Именно расписные предметы, игрушки и изделия из ткани иностранные туристы увозят с собой на память. Нам, обладателям всего этого богатства, желательно разбираться в нем на высшем уровне.

ГЖЕЛЬ - Белая фаянсовая посуда, а также фигурки людей и животных, расписанные разными оттенками синей краски. ХОХЛОМА - Посуда и фигурки из дерева. Основные цвета — красный и черный, реже — зеленый. Обязательный атрибут — золотистый отлив.

ПАЛЕХ - Палехская лаковая миниатюра — роспись на папье-маше. Сюжеты, как правило, сказочные, литературные, реже — бытовые. ЖОСТОВСКАЯ РОПИСЬ - Металлические подносы черного, красного или зеленого цвета с росписью в виде букета цветов в центре. ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ - Эту роспись отличают бытовые сюжеты, такие как прогулка, празднество, и так далее. Преобладают яркие краски и зеленые, красные, синие цвета. Рядом с людьми — растения и животные.

ФИНИФТЬ - Благодаря процессу двойного обжига, эти украшения считаются самыми долговечными, а их цветочный рисунок никогда не стирается. СЕМЕНОВСКАЯ РЕЗЬБА - Особенность ее в том, что узор прорезается в глубь изделия, и изделия редко покрываются лаком. Резьбой украшают деревянные шкатулки, посуду и мебель. ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО - Это кружево плетется из плотной, непрерывной, одинаковой по ширине полотняной тесьмы. Материал, как правило, лен — отбеленный или суровый.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА - Игрушки сделаны из красной глины, которая после тщательной обработки покрывается белилами и, наконец, подвергается росписи. Также их отличает округлость форм. МАТРЕШКА - Полая расписная деревянная кукла грушевидной формы. Традиционно это девушка в красном сарафане и желтом платке, но рисунки и расцветка могут варьироваться.