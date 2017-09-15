Нацрыбесурс о рыбной промышленности на форуме в Санкт-Петербурге

ФГУП "Нацрыбресурс" приняло участие в проведении Международного рыбопромышленного форума и Выставке рыбной индустрии GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO, прошедшем в Санкт-Петербурге 14-16 сентября.

Предприятие представило свой стенд, на котором была продемонстрирована стратегия развития ФГУПа, его инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот. Члены делегации предприятия провели ряд конструктивных встреч с представителями различных отраслевых компаний и организаций. Намечены новые интересные направления работы. Стенд предприятия посетила делегация во главе с заместителем

Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем и заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации — руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым. Генеральный директор предприятия Сергей Харьков представил руководству перспективные проекты предприятия. В том числе по строительству рыбоперерабатывающего завода в Магадане, новой причальной стенки и холодильно-складского комплекса во Владивостоке, а также проект по восстановлению причальных сооружений в Петропавловске-Камчатском, запущенный уже этим летом.

Также было отмечено, что Нацрыбресурс активно развивает свою деятельность по целому ряду направлений в рыбной отрасли. Это касается рыбодобычи, судоремонта, внедрения новых технологий, а также поддержки отраслевых учебных заведений.

Руководство выразило заинтересованность в реализации представленных проектов, поблагодарило Нацрыбресурс за хорошую работу, и пожелало успехов в дальнейшей деятельности.