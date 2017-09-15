Зураб Соткилава будет похоронен в Грузии

18 сентября в Москве умер народный артист СССР Зураб Соткилава. его похоронят в Тбилиси.

Об этом сообщил художественный руководитель и генеральный директор Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Бадри Майсурадзе.

"Хоронить Зураба Лаврентьевича Соткилаву будем в Тбилиси. Вопрос о том, как будет проходить церемония, решается сейчас в Совмине Грузии", - сказал Майсурадзе.

По словам Майсурадзе, даже умирая, Соткилава хотел петь. "Он без этого не мог. Он был рожден для того, чтобы петь и жил ради сцены", - отметил Майсурадзе. Он добавил, что был учеником Соткилавы.





