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Мир

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Linkin Park даст концерт в память своего солиста

Недавно потерявшая солиста американская группа Linkin Park анонсировала концерт в память о Честере Беннингтоне.

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Русская смекалка, или как русский прапорщик обманул афганских торговцев

«Одну из афер, проведенных нашими прапорщиками в канун вывода войск из Афганистана, можно отнести к разряду выдающихся – как по замыслу, так и по исполнению. История с «нурсиками» еще несколько лет после ухода 40–й армии будоражила умы считавших себя самыми умными и хитрыми афганских торговцев.

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    • Опубликована
    • сегодня в 22:03

Зураб Соткилава будет похоронен в Грузии

18 сентября в Москве умер народный артист СССР Зураб Соткилава. его похоронят в Тбилиси.

Об этом сообщил художественный руководитель и генеральный директор Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Бадри Майсурадзе.

"Хоронить Зураба Лаврентьевича Соткилаву будем в Тбилиси. Вопрос о том, как будет проходить церемония, решается сейчас в Совмине Грузии", - сказал Майсурадзе.

По словам Майсурадзе, даже умирая, Соткилава хотел петь. "Он без этого не мог. Он был рожден для того, чтобы петь и жил ради сцены", - отметил Майсурадзе. Он добавил, что был учеником Соткилавы.



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