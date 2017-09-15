Америка за мир... без балалаек

75-лет назад в США запретили балалайку. Инструмент признан экстремистским и подрывающим государственные устои.Президент США Барак Обама продлил запрет балалаек на территории страны до 2020 года. Идиотский декрет, придуманный президентом США Франклином Рузвельтом, действует с 1940 года, и с тех пор только ужесточается.

Никакого вразумительного объяснения признания балалайки экстремистским инструментом нет до сих пор, поэтому приходится довольствоваться официальным.

По мнению Франклина Рузвельта, балалайка не зря несколько веков была запрещена Русской православной церковью и государством, ибо «позволяет глумиться над властью».

Действительно, постановлением Стоглавого собора 1551 года всякие игрища в гусли, смычки, сопелки запрещены как бесовские и греховные. А согласно указу 1648 года царя Алексея Михайловича Романова все струнные инструменты было велено собрать, сжечь и забыть о них навсегда.

С приходом большевиков все поменялось. Церковь запретили, а балалайки разрешили. Это-то и показалось Рузвельту странным. Поэтому он от греха подальше и объявил инструмент способным нанести ущерб стабильности и демократии США.

С 2000 года указом Билла Клинтона запрет распространен и на Аляску, где балалайка до этого входила в перечень народных музыкальных инструментов. За хранение балалайки, конечно, не арестуют, хотя для игры на ней нужно иметь специальную лицензию. Декрет не допускает массовой продажи этого инструмента и его промышленного изготовления.

Возможно, именно поэтому пособие Дж. Флинна «Как изготовить балалайку», вышедшее в 1984 году, выдержало уже десять переизданий. Простые американцы не отказывают себе в удовольствии «поглумиться над властью» хотя бы и таким трудоемким способом.