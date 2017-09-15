Народное хореографическое искусство Руси насчитывает большое количество танцев, плясок и переплясов. Но хоровод среди них стоит особняком, как один из самых древних танцев, ведущих свою историю из седой глубины веков.

В хороводе проявились национальные черты славянских народов – величавая скромность, и, вместе с тем, открытость, удаль, разгул, задор. В прежние времена этот танец был своеобразною формою общественной жизни. Хоровод – это не просто танец. Это образ жизни наших предков. Во время танца обсуждались насущные проблемы, заводились знакомства, происходили встречи с родными и близкими. Молодые люди активно использовали это действо для завязывания романтических отношений, встречей со своими возлюбленными.

Хоровод — основной элемент многих славянских праздников. Он присутствует и в других культурах, например у греков — сиртаки. Но дольше всех эта традиция сохранилась все же у нас. Все хороводы привязаны к временам года, каждый сезон встречает свой хоровод. Есть летние купальские, есть пробуждающая землю «Веснянка» — эти хороводы нельзя водить зимой: природа может отреагировать, и снег растает. Существуют игровые хороводы для парней и девушек, чтобы они почувствовали друг друга, влюбились. А есть — только для девушек. Одни из самых сложных — хороводы объединения родов на венчании. — Тут главное, какой бы быстрый ритм ни задавался, не разорвать рук. Это важно, чтобы почувствовать единство рода.