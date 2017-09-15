Мало кто знает о Герое Советского Союза, который отказался выполнить приказ стрелять

Пройдя путь от Российской Империи, пережив Советский Союз, теперь уже можно смело утверждать, что главным его подвигом был и навсегда останется отказ расстрелять мирную демонстрацию рабочих в Новочеркасске в июне 1962 года.

Шапошников отказался расстрелять мирную демонстрацию рабочих в 1962 году.

Несмотря на повторенное несколько раз распоряжение начальства стрелять по демонстрантам на мосту через реку Тузлов, Шапошников категорически запретил подчиненным ему танкистам и мотострелкам открывать огонь. «Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками», — ответил он члену политбюро ЦК КПСС Микояну и выключил рацию.

В 1966 году Шапошникова увольняют в запас, в январе 1967 исключают из КПСС, в августе КГБ возбуждает уголовное дело по факту «антисоветской пропаганды». Основания — изъятые черновики писем. Вот строки оттуда:

"Для нас сейчас чрезвычайно важно, чтобы трудящиеся и производственная интеллигенция разобрались в существе политического режима, в условиях которого мы живем. Они должны понять, что мы находимся под властью худшей формы самодержавия, опирающегося на бюрократическую и военную силу".

Эти слова обрекали его на долгую опалу и даже тюрьму. Шапошникова обвинили в измене Родине, и только благодаря заступничеству маршала Малиновского, воевавшего с ним на Курской дуге, обвинения были сняты.