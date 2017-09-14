Воск - это лекарство

Воск - это биологически активное вещество, имеющее высокие бактерицидные свойства. Его давно используют в медицине, особенно в сочетании с медом. Он служит основой для многих фармацевтических и косметических препаратов. Воск используют для изготовления лечебных кремов, мазей, пластырей; он входит в состав лечебных свечей.

1. Мази для лечения ран.

* 100 мл оливкового масла, 8 г желтого воска, 5 г белого воска, 20 г сосновой смолы и 1 ст. ложку свежего сливочного масла хорошо размешайте и нагревайте на слабом огне 10 мин, все время помешивая. Храните мазь в стеклянной банке в холодильнике. Для лечения ран смажьте этой мазью тонкий слой марли и приложите к пораженному месту.

• На небольшом огне вскипятите 1/2 стакана оливкового масла с 50 г воска. Полученную мазь остудите и переложите в банку. Храните в холодильнике. Способ применения: промойте рану 3% перекисью водорода или 10% спиртовым раствором прополиса, а затем положите повязку с мазью на рану.

2. Мазь для удаления мозолей.

Смешайте 50 г прополиса, 30 г воска и сок одного лимона и нагревайте на слабом огне до растворения воска. Охладите и храните в стеклянной баночке в холодильнике. Мазь ежедневно прикладывайте к мозолям, закрепляя лейкопластырем. Через несколько дней размягчите мозоли в 2% горячем растворе питьевой соды и удалите.

3. Воск можно жевать с лечебной целью. Народная медицина с давних времен использует сотовый мед для лечения многих заболеваний. Сотовый мед жуют вместе с сотами; а соты преимущественно состоят из воска. Жевание воска повышает обмен веществ, вызывает сильное слюноотделение и, как следствие, - повышает секреторную и моторную функцию желудка, хорошо очищает органы дыхания. Зубы при этом очищаются от налета, укрепляются десны, излечивается насморк.

* При насморке, гайморите, астме, поллинозе. Рекомендуют жевать каждый час в течение 15 мин. по 1/2 ч. ложки сотового меда или эабруса. Оставшийся во рту воск сплевывают. (Забрус - это восковые крышечки, которые срезают с сотов перед откачиванием меда.)