О прогрессе в европейской медицине

Земмельвайс Игнац Филипп.

Это имя должен знать каждый. Это имя надо вдалбливать в каждую голову с младших классов, чтобы оно стало рефлексом на уровне "блаблабла прогресс, европа блабла" — "стоп. Зиммельвайс".

Это он придумал заставить хирургов перед операцией мыть руки. "Смертность упала более чем в 7 раз — с 18 до 2,5 %".

И:

"Открытие Земмельвайса вызвало резкую волну критики — коллеги поднимали Земмельвейса на смех и даже травили его. Директор клиники запретил Земмельвейсу публиковать статистику уменьшения смертности после внедрения стерилизации рук и изгнал его с работы, несмотря на то, что смертность в клинике резко упала. Земмельвейс писал письма ведущим врачам, выступал на врачебных конференциях, на собственные средства организовывал обучение врачей своему методу, издал отдельный труд «Этиология, сущность и профилактика родильной горячки». Однако при жизни его метод так и не заслужил сколь–нибудь широкого признания, а по всему миру продолжалась гибель рожениц из–за заражения крови.

Идея Земмельвайса вызывала такое сильное неприятие, что врачебное сообщество не убедило даже самоубийство немецкого врача Густава Михаэлиса, который одним из первых применил на практике идеи Земмельвейса и добился снижения смертности среди своих пациенток, но покончил жизнь самоубийством из–за осознания собственной неспособности изменить общее мнение врачебного сообщества.

Его коллега по Пештскому университету и семейный врач Янош Баласса составил документ, согласно которому было рекомендовано направить Земмельвайса в психиатрическую лечебницу. 30 июля 1865 года. обманом завлëк его посетить сумасшедший дом в Дёблинге под Веной. Когда Земмельвайс все понял и попытался бежать, сотрудники лечебницы избили его, одели в смирительную рубашку и поместили в темную комнату. В качестве лечения ему прописали слабительное и обливания холодной водой. Затравленный Земмельвайс закончил свою жизнь в психлечебнице, где на фоне обострения заболевания был жестоко избит медицинским персоналом и умер от того же сепсиса, от которого умирали женщины–роженицы до его открытия. "

Это не средние века, а эпоха, в которую наш Пирогов успешно внедрял анестезию.

В Вене стоит скромный памятник Земмельвайсу с эпитафией "Спасителю матерей".

Никто из его родственников или потомков не получил никаких премий, наград или благодарностей.