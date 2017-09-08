Десять цитат Иосифа Бродского о жизни

1. Как хорошо, что некого винить,

как хорошо, что ты никем не связан,

как хорошо, что до смерти любить

тебя никто на свете не обязан...

2. Человек есть то, что он читает...

3. Похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии.

4. Сумев отгородиться от людей,

я от себя хочу отгородиться.

5. Все будут одинаковы в гробу.

Так будем хоть при жизни разнолики!

6. Не в том суть жизни, что в ней есть,

но в вере в то, что в ней должно быть.

7. Грубо говоря, нас меняет то, что мы любим, иногда до потери собственной индивидуальности.

8. Это абсурд, вранье:

череп, скелет, коса.

"Смерть придет, у нее

будут твои глаза".

9. Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением.

10. В отличье от животных, человек

уйти способен от того, что любит

(чтоб только отличиться от животных!)

Но, как слюна собачья, выдают

его животную природу слезы.