Набиуллина: Россияне держат на счетах почти 25 трлн рублей

Зарплата женщин в России на 28% меньше, чем у мужчин
Россиянки получают в среднем на 26% меньше мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Россиянки получают в среднем на 26% меньше мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Многие нечистые на руку дельцы с удовольствием пользовались тем, что на закате НЭПа в стране царила полная разруха. По современным меркам это покажется удивительно, но тогда, победить их удалось довольно быстро. Многие думают, что Сталин просто взял и перестрелял всех взяточников.
Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на банковских счетах россиян лежат почти 25 трлн рублей.
Набиуллина пояснила, что ситуацию в банковском секторе, несмотря на громкие истории об отзывах лицензий у некоторых российских банков, в целом можно назвать положительной.
По ее словам, прибыль банков за восемь месяцев 2017 года превысила прошлогодние показатели. При этом количество кредитов, выдаваемых кредитными организациями, увеличилось.
"Можно с уверенностью говорить о восстановлении розничного кредитования при одновременной стабилизации его качества", - добавила Набиуллина.