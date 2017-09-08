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    • Опубликована
    • сегодня в 20:32

Набиуллина: Россияне держат на счетах почти 25 трлн рублей

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на банковских счетах россиян лежат почти 25 трлн рублей.

Набиуллина пояснила, что  ситуацию в банковском секторе, несмотря на громкие истории об отзывах лицензий у некоторых российских банков, в целом можно назвать положительной.

По ее словам, прибыль банков за восемь месяцев 2017 года превысила прошлогодние показатели. При этом количество кредитов, выдаваемых кредитными организациями, увеличилось.

"Можно с уверенностью говорить о восстановлении розничного кредитования при одновременной стабилизации его качества", - добавила Набиуллина.

 

 

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