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Зарплата женщин в России на 28% меньше, чем у мужчин

Россиянки получают в среднем на 26% меньше мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

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Как Сталин коррупцию победил

Многие нечистые на руку дельцы с удовольствием пользовались тем, что на закате НЭПа в стране царила полная разруха. По современным меркам это покажется удивительно, но тогда, победить их удалось довольно быстро. Многие думают, что Сталин просто взял и перестрелял всех взяточников.

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    • Опубликована
    • сегодня в 21:08

Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено и входит в график после непродолжительного сбоя.

В пресс-службе подземки сообщили, что движениие на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график. 

Ранее в четверг Московский метрополитен сообщил, что интервалы движения поездов на фиолетовой ветке были увеличены по техническим причинам.




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