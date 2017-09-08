Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено

Многие нечистые на руку дельцы с удовольствием пользовались тем, что на закате НЭПа в стране царила полная разруха. По современным меркам это покажется удивительно, но тогда, победить их удалось довольно быстро. Многие думают, что Сталин просто взял и перестрелял всех взяточников.