Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено

Зарплата женщин в России на 28% меньше, чем у мужчин
Россиянки получают в среднем на 26% меньше мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Россиянки получают в среднем на 26% меньше мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Многие нечистые на руку дельцы с удовольствием пользовались тем, что на закате НЭПа в стране царила полная разруха. По современным меркам это покажется удивительно, но тогда, победить их удалось довольно быстро. Многие думают, что Сталин просто взял и перестрелял всех взяточников.
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено и входит в график после непродолжительного сбоя.
В пресс-службе подземки сообщили, что движениие на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график.
Ранее в четверг Московский метрополитен сообщил, что интервалы движения поездов на фиолетовой ветке были увеличены по техническим причинам.