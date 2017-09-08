Русская смекалка, или как русский прапорщик обманул афганских торговцев

«Одну из афер, проведенных нашими прапорщиками в канун вывода войск из Афганистана, можно отнести к разряду выдающихся – как по замыслу, так и по исполнению. История с «нурсиками» еще несколько лет после ухода 40–й армии будоражила умы считавших себя самыми умными и хитрыми афганских торговцев.

Группа находчивых военных решила реализовать на внутреннем рынке ни для чего не пригодные пластиковые колпачки от неуправляемых реактивных снарядов авиационного боекомплекта. Пластмассовый конус, при желании, можно было использовать только как рюмку–стопку, и то, только воткнув его в песок. Другого предназначения колпачку так никто и не придумал.

В середине января работала первая группа талантливых аферистов, которая рыскала по дуканам (лавкам) и выспрашивала у торговцев, нет ли случайно в продаже «нурсиков». Когда торговцы пытались интересоваться, что это такое, следовала фраза «А, тебе все равно не понять. Очень нужная вещь, правда, очень дорогая». Торговцы любопытствовали, где можно приобрести столь замечательный товар.

К концу января на рынке появились первые «нурсики». Вторая группа аферистов сбывала их дуканщикам по нескольку ящиков зараз. Одновременно их подельники, рыскавшие «в поисках «нурсиков», тотчас же их скупали их уже по взвинченной владельцами дуканов цене. Это продолжалось до тех пор, пока группа дукандоров (владельцев магазинов), решившая как следует подзаработать, не скинулась и не приобрела у находчивых молодых людей два КамАЗа «дефицита».

На этом операция «нурсик» и завершилась. Попытки афганцев вытребовать свои деньги назад в советском посольстве ни к чему не привели. Им просто ответили – «Не зная броду, не лезь в воду».