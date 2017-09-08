Как Сталин коррупцию победил

Многие нечистые на руку дельцы с удовольствием пользовались тем, что на закате НЭПа в стране царила полная разруха. По современным меркам это покажется удивительно, но тогда, победить их удалось довольно быстро. Многие думают, что Сталин просто взял и перестрелял всех взяточников.

На самом деле коррупция была нейтрализована целой системой мер, которые касались всех в государстве, несмотря на "высокие" связи и положение в обществе. К ответственности привлекали даже родственников коррупционера, которые, ничего не сделали для выявления преступника. Под суд попадали даже те, кто краем уха слышал, но не сообщил, о том, что кто-то берет взятки или причастен к другим незаконным делом.

В те годы раскрыли целую серию преступлений в сфере действия министерств, главков и предприятий.

Самые громкие дела того времени:

«Хлебное дело» - была поймана целая банда во главе с начальником «Росглавхлеб» Михаилом Исаевым. Те сытно жили на откаты от трестов, которым без задержек выписывали дефицит. vk.com/historylink Главарь и особо приближенные получили по 25 лет с полной конфискацией.

Дело «ткачей»- тогда расхитили на 180 тысяч рублей, ткань которая предназначалась для пошива спецодежды.

Было еще и дело «музыкантов» - тогда банда наладила производство музыкальных пластинок из краденого порошка.

Сталин прекрасно понимал, что рыба гниет с головы. И вычищать коррупцию начали с Москвы.

По всей стране прокатилась волна «ткацких», «винных», «хлебных», «музыкальных», «табачных» и других дел.

Тогда, по примеру Москвы, вся страна объявила войну коррупции. Как думаете, сейчас такая бы система мер была эффективной?