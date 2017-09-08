Когда на Руси появились кошки

А главное, откуда? На карте есть место на карте под называнием "Плодородный Полумесяц". Это территория нынешних Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, юго-восточной Турции и северно-западной Иордании. Там впервые приручили кошку. И именно оттуда она далее попала в Египет, Азию и Средиземноморье.

На территории нынешней Армении при раскопках крепости Гейшебаини нашли скелет кошки в амфоре. (VII-VI век до н.э.). Получается, этой кошке около 2600-2700 лет.

В Причерноморье кошка попала с греками и римлянами. Кировоград, Одесса, Черкассы - в этих местах при раскопках находили скелеты кошек. Дата находок: II-V века н.э.

В Пскове, Прибалтике, Ярославле нашли скелеты кошек, датируемые VII-VI веками н.э.

VII-IX века н.э.: Старая Ладога и Среднее Поволжье.

К XIII веку кошка "захватила" всю территорию Руси.

Сейчас можно с уверенностью сказать,что кошка пришла до крещения Руси. На Руси кошка всегда была признаком богатства хозяина, да и польза от неё немалая в хозяйстве: спасает урожай и хозяйство от грызунов. Со временем и наши церковники оценили этого зверя и разрешили заходить ему даже в церковь. Но не в алтарь. Во Владимире, Суздале и др. русских городах в храмовых воротах есть отверстия, сделанные специально для кошек. В мечеть кошек тоже допускают.

В XIV веке в "Правосудии митрополичьем" указаны штрафы за воровство. В том числе:

за голубя - 9 кун за утку, журавля, гуся - по 30 кун за корову - 40 кун за лебедя -30 кун за вола, собаку, кошку - по 3 гривны

Куна - это 50-я часть гривны. Гривна - это слиток серебра весом 205 гр.

Получается, что цена кошки была равна цене вола. Кошка - это признак богатства.

И только в XV-XVII веках кошка появилась у простых людей. Купцы на московских рынках порой соревновались, у кого кот толще.