Фрагмент крепостного вала с обгоревшими бревнами откопали практически в центре Козельска археологи из совместной экспедиции Калужского областного краеведческого музея и национального парка "Угра", сообщил корреспонденту "РГ" заведующий отделом археологии краеведческого музея кандидат исторических наук Игорь Болдин.

По словам археолога, уже больше двадцати лет они вместе с коллегой, археологом из парка "Угра" Галиной Массолитиной, пытаются отыскать свидетельства событий 1238 года, когда войско Батыя, возглавляемое полководцем Субудаем, возвращаясь из северного похода на Русь, наткнулось на Козельск и семь недель осаждало его. Именно Субудаю приписывают слова о "злом городе".

- До сих пор мы не могли достоверно сказать: да, именно на этом месте был средневековый Козельск, который мужественно оборонялся от татаро-монгольского войска, - говорит Болдин.

Причина, считает он, в том, что археологов долго не пускали в черту города, а за его пределами свидетельств обороны Козельска отыскать не удалось.

Первые находки, связанные с началом XIII века, были сделаны лишь в 2010 году, когда археологам позволили, утверждает Игорь Болдин, "войти в город". В этом году, напомним, Козельску было присвоено звание "Город воинской славы" в том числе и за героическую оборону 1238 года. И в этом же году археологи нашли следы развитого керамического производства промышленного типа, так что крупное поселение здесь, без сомнения, было. И вот в 2013 году первые появились первые свидетельства, что современный город стоит именно на том месте, где был средневековый Козельск.

- Мы докопались до четырех слоев пожарищ, - рассказывает ученый. - Один из них относится как раз к началу XIII века. От этого места начались поиски крепостных сооружений древнего города. При устье речки Другусны практически в центре города, нашли искусственную насыпь с остатками обгоревших бревен крепостной стены. Анализ показал, что сделаны они были из деревьев, выросших в XI-XII веках. Одновременно со следами стены нашли и несколько заготовок для литейного производства - криц, что говорит о наличии в средневековом городе кузнечного производства. Местные кузнецы могли заниматься и производством оружия.

Раскопки будут продолжены в будущем сезоне. Пока же ученым удалось успокоить козельских краеведов, которые долгое время были недовольны безрезультатностью усилий археологов. Теперь, говорит Болдин, практически нет никаких сомнений в том, что современный Козельск - тот самый город, который вошел в историю беспримерным подвигом своих жителей, погибших, защищая родную землю от врага.