Девушка, которая не дожила до своего 22 дня рождения всего 17 дней, но за 21 год своей жизни она сделала больше, чем многие из нас. Это Лидия Литвяк, Герой Советского Союза, Белая Лилия Сталинграда.

Просто прочтите и вдумайтесь в эти сухие факты, ведь за этими цифрами и датами - жизнь обычной девушки, которой хотелось любить и быть любимой, воспитывать детей, танцевать, болтать с подругами и самое главное Жить, но она сделала свой выбор и ценою своей жизни внесла неоценимый вклад в общую Победу.

Лидия Литвяк родилась в Москве 18 августа 1921 года. С 14 лет занималась в аэроклубе. В 15 лет она уже совершила свой первый самостоятельный полет.

В 1942 году была зачислена в 586 ИАП, «женский авиаполк», приписав недостающие 100 часов налёта. Освоила истребитель Як-1. Первый боевой вылет совершила в небе над Саратовом. В августе 1942 года в группе сбила немецкий бомбардировщик Ю-88. 13 сентября во втором боевом вылете над Сталинградом сбила бомбардировщик Ю-88 и истребитель Me-109. Лётчиком Me-109 оказался немецкий барон, одержавший 30 воздушных побед, кавалер Рыцарского креста!

Девушка, ей 21 год всего, она сбила БАРОНА И КАВАЛЕРА РЫЦАРСКОГО КРЕСТА! 27 сентября в воздушном бою с дистанции 30 м поразила Ю-88. Затем в паре с Раисой Беляевой сбила Me-109. 23 февраля 1943 года Лидия Литвяк получила свою первую боевую награду — орден Красной Звезды. 22 марта в районе Ростова-на-Дону участвовала в перехвате группы немецких бомбардировщиков. В ходе боя ей удалось сбить один самолёт. Заметив шестёрку Me-109, вступила с ними в неравный бой, давая своим боевым товарищам выполнить боевую задачу. В ходе боя была тяжело ранена, но сумела привести повреждённый самолёт на аэродром. После лечения была отправлена долечиваться домой, но через неделю снова была в полку. 5 мая 1943 года вылетела на сопровождение бомбардировщиков, в ходе боя сбила вражеский истребитель, ещё один сбила через 2 дня.

В конце мая Лидия Литвяк сбила вражеский аэростат — корректировщик артиллерийского огня, который не могли сбить из-за сильного зенитного прикрытия. Она углубилась в тыл противника, а потом из глубины, зайдя против солнца сбила аэростат. За эту победу она получила орден Красного Знамени. 21 мая 1943 года в бою погиб муж Лидии Литвяк Герой Советского Союза А. Ф. Соломатин. 15 июня Лидия Литвяк сбила Ю-88, а затем, отбиваясь от шестёрки немецких истребителей, сбила один из них. В этом бою она получила лёгкое ранение и в госпиталь ехать отказалась. 18 июля в схватке с немецкими истребителями Литвяк и её лучшая подруга Катя Буданова были сбиты. Литвяк удалось выпрыгнуть с парашютом, а Буданова погибла.

В конце июля — начале августа 1943 шли тяжёлые бои по прорыву немецкой обороны на рубеже реки Миус, закрывавшем дорогу на Донбасс. Бои на земле сопровождались упорной борьбой за превосходство в воздухе. 1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила 4 боевых вылета, в ходе которых сбила лично 2 самолёта противника и 1 в группе. Из четвёртого вылета она не вернулась.

Давайте не будем забывать тех, благодаря кому мы с вами сейчас живем. Вечная им память!