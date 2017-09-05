Неписаные правила хулиганов советского времени

Драться всегда один на один. Избиение группой допускалось только в исключительных ситуациях. Если парень шел с девушкой, его нельзя было трогать. Это считалось унижением парня и оскорблением девушки. Звать старших на решение проблем считалось трусостью. Если у друзей проблемы, ты обязан помочь. Иначе это предательство. Для драки всегда была причина, отморозков никто не любил и никто за них не вступался.

Младших и девушек нельзя было обижать. За это свои же наказывали. Если ты оказался в новой компании и хвастаешься, но не можешь подтвердить свои слова делом. Это наказывалось. - Начал встречаться с девушкой из другого двора/района/улицы, будь готов доказать, что ты настоящий мужчина. Друзьям давалось право за тебя вступиться.

Старшие всегда в авторитете и к ним всегда прислушивались. Они всегда вступались за младших.Если девушка начинала курить или пить, к ней терялось уважение. Встречаться с падшей девушкой означало потерять лицо среди друзей. Если парень назвал девушку шл....ой и это было не так, за это сильно наказывали. Наркоманов никто не любил. Друзей не сдавали ни при каких условиях.