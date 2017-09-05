Бабье лето возвращается в Москву

Согласно данным синоптиков, во второй половине сентября в Москву вернется бабье лето. Ожидаемый температурный рекорд может побить показатели, установленные в 1909 году.

По данным центра Фобос ночью будет +7...+12°, субботним днём уже +15...+20°, в воскресенье до +19...+24°. При этом на следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла.

Прогнозируется, что 13 сентября, температура составит +23...+28°, что является аномалией для сентября и соответствует показателям середины лета.

«Таким образом, в Москве будет побит рекорд далекого 1909 года, когда в Москве было +27,4°.

Стоит добавить, что главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в будущие понедельник, 11 сентября, и вторник, 12 сентября, показатели температуры приблизятся к абсолютному историческому максимуму за последние 50-70 лет.