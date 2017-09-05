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Астрономы фиксируют новые вспышки на Солнце

Американские ученые зафиксировали новые вспышки на Солнце. По данным астрономов,  7 сентября произошел второй за неделю мощнейший выброс коронарного вещества.

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Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней

Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.

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    • Опубликована
    • сегодня в 10:58

Бабье лето возвращается в Москву

Согласно данным синоптиков, во второй половине сентября в Москву вернется бабье лето. Ожидаемый температурный рекорд может побить показатели, установленные в 1909 году.

По данным центра Фобос ночью будет +7...+12°, субботним днём уже +15...+20°, в воскресенье до +19...+24°. При этом на следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла.

Прогнозируется, что 13 сентября, температура составит +23...+28°, что является аномалией для сентября и соответствует показателям середины лета.

«Таким образом, в Москве будет побит рекорд далекого 1909 года, когда в Москве было +27,4°. 

Стоит добавить, что главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в будущие понедельник, 11 сентября, и вторник, 12 сентября, показатели температуры приблизятся к абсолютному историческому максимуму за последние 50-70 лет.

 

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