Бабье лето возвращается в Москву

Астрономы фиксируют новые вспышки на Солнце
Американские ученые зафиксировали новые вспышки на Солнце. По данным астрономов, 7 сентября произошел второй за неделю мощнейший выброс коронарного вещества.
Американские ученые зафиксировали новые вспышки на Солнце. По данным астрономов, 7 сентября произошел второй за неделю мощнейший выброс коронарного вещества.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Согласно данным синоптиков, во второй половине сентября в Москву вернется бабье лето. Ожидаемый температурный рекорд может побить показатели, установленные в 1909 году.
По данным центра Фобос ночью будет +7...+12°, субботним днём уже +15...+20°, в воскресенье до +19...+24°. При этом на следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла.
Прогнозируется, что 13 сентября, температура составит +23...+28°, что является аномалией для сентября и соответствует показателям середины лета.
«Таким образом, в Москве будет побит рекорд далекого 1909 года, когда в Москве было +27,4°.
Стоит добавить, что главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в будущие понедельник, 11 сентября, и вторник, 12 сентября, показатели температуры приблизятся к абсолютному историческому максимуму за последние 50-70 лет.