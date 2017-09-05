Украинский бюджет вполне мог бы быть пополнен внушительными суммами, если бы торговлей военными технологиями занимались не бездарные торговцы. Такое мнение высказывают эксперты, подсчитавшие, что уже проданное за рубеж оценивается сотнями миллионов долларов, пишет "Звезда".

Взять, к примеру, Китай. Если бы не советские секретные технологии, которые утекли за бесценок и в нарушении всех законов, была бы боеспособность китайской армии на такой высоте? И дело не только в военных разработках, но и в кадрах ВПК СССР. За два десятилетия с Украины в Китай были перекачены технологии по самым ключевым направлениями военной промышленности: авиация, крылатые ракеты, силовые установки и многое другое.

История с двусторонними "соглашениями" КНР и Украины в области авиастроения при создании транспортного самолета большой грузоподъемности, которую поначалу пытались замолчать, а затем подать как создание "совместного производства", выглядит очень неубедительно: украинские специалисты чаще привлекались для консультаций, чем для непосредственной работы над проектом.

Однако это далеко не единственный пример продажи Украиной уникальных советских технологий в Китай. Попытка получить в свое распоряжение десантные корабли на воздушной подушке "Зубр" проекта 12322 и техническую документацию по уникальному транспорту со стороны КНР была предпринята в 2003 году, а известно об том, что Китай действительно заказывал у Киева четыре сверхскоростных десантных корабля стало в 2014 году.

Покупал Китай у Украине не только технологии, но и специалистов. Даже расценки известны. А интерес к специалистам из бывшего СССР вполне понятен: чтобы своих вырастить, потребуется еще лет десять, а то и больше.

Получается, что за прошедшее с развала Советскгого Союза время Китай получил около трех тысяч проектов разной степени технической сложности. При этом, реверсивный инжинириг советской военной техники можно наблюдать во всех сфера ВПК Китая.

Яркий пример — история с проданным Китаю за 25 млн долларов авианесущим крейсером "Варяг", который моментально оказался на верфи в городе Дадлянь, где его стали достраивать. Хотя покупали под "плавучее казино". Начальник генерального штаба НОАК генерал Чэнь Биндэ, подтвердил, что авианесущий крейсер послужит базой для строительства авианесущих кораблей китайского производства и наработке опыта летчиков палубной авиации.

Можно вспомнить еще и историю о том, как китайские специалисты получили из Украины технологию производства сверхнадежного танкового дизельного двигателя 6ТД, одна из модификаций которого без значительных доработок долгое время преподносилась как "исключительно украинская разработка". Однако вскоре появился китайско-пакистанский танк "Al Khalid" с адаптированным двигателем 6ТД.

Стоит отметить, что все достижения уцелевшего украинского ВПК находятся на технологическом уровне начала 1980-х годов.

Автор материала в "Звезде" напоминает история с созданием одноразовой ракеты-носителя "Antares". За основу ракеты-носителя специалисты компании "Orbital Sciences Corporation" взяли еще советские двигатели жидкостные ракетные двигатели НК-33. Но доработкой двигателя занимались специалисты КБ "Южное", чьей специализацией является проектирование и создание ракетно-космической техники. Еще на стендовых испытаниях неоднократно происходили пожары и порча образцов двигателя, который являлся модернизированным советким НК-33, но мало был знаком украинским спецам. "Достижением" же КБ "Южное" стал стал взрыв ракеты-носителя и почти двух с половиной тонн груза для экипажа МКС.

Так или иначе, но модернизировать двигатели НК-33, несмотря на значительные финансовые вливания — более одного миллиарда доаллров — не удалось, а вмешательство в конструкцию системы подачи топлива украинских специалистов привело к потере изделия.

После этого "Orbital Sciences Corporation" заказала ракетные двигатели РД-181, производством которых занимается российское "НПО Энергомаш".

Совсем недавно в западных СМИ появились намеки на то, что в основе ракет, запускамых Северной Кореей тоже есть разработки, полученные от Украины. Конечно, Киев это старательно опровергает, рассказвыая о "северокорейских шпионах". Однако вся история украинской торговлей военно-техническими секретами заставляет посмотреть на эти намеки совсем с другой точки зрения.