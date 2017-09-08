Театр Армии открывает новый сезон

Театр Армии отрывает 88-й сезон. В театре не скрывают, что сезон предстоит непростой. На этот период - много планов, которые в рамках сбора труппы обсуждали главный режиссер Центрального академического театра Российской Армии, Народный артист России Борис Морозов, директор театра Иван Чурсин, артисты и режиссеры.

"Не скрою, что нынешний сезон будет насыщенным. Мы стараемся расширять зрительскую аудиторию и делаем многое для того, чтобы наш театр стал интересным и привлекательным для молодежи. За лето мы провели ребрендинг - теперь у нас новый логотип, фирменный стиль, а сейчас в разработке современный сайт Театра Армии. Проведен драматургический конкурс и по итогам молодыми режиссерами будут поставлены эскизы на "Звездной маске" в ноябре. С этого сезона мы запустили абонементы для школьников под названиями: "Мировая классика" и "История России". Но все это только начало. Впереди еще много работы", - сказал директор Театра Армии Иван Чурсин.

Работа этой осенью у артистов театра началась до официального открытия сезона: в этом году спектакль "Такой концерт" Детской театральной студии при Театре Армии показали в рамках фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

9 сентября на лестнице и площади перед Театром Российской Армии будет проходить Третий московский фестиваль необычных театров "Лестница-2017". Традиционно, каждый год фестиваль Лестница имеет свою тематику. В 2015 году он был посвящен 75-летнему юбилею здания Театра Армии, в прошлом году прошел под девизом "Мечтать не вредно". В этом году организаторы решили посвятить фестиваль детям. В этот день на площади выступят театры "Снарк", ТО9, театр для детей и родителей "Домик Фанни Белл", артисты и участники детской театральной студии при Театре Армии. Добавим, что в этом году Театр Армии впервые участвует в официальной программе празднования Дня города на двух площадках - на "Лестнице" и на Тверской улице со спектаклем "Давным-давно".

20 и 21 сентября - премьера на большой сцене - спектакль "Юг/Север" в постановке известного театрального режиссера Гарольда Стрелкова по пьесе Юлии Тупикиной, лауреата главной драматургической премии страны - "Кульминация". В этом спектакле впервые за 33 года совместной работы встретятся три ведущие артистки Театра - н.а.РСФСР Алина Покровская, н.а.России Ольга Богданова и н.а.России Лариса Голубкина. Премьеру в театре ждут с большим нетерпением, потому что эта пьеса о современной Москве основана на реальных историях народных актрис и написана специально для них.

На Малой сцене сезон откроется премьерным спектаклем "Мольер (Кабала святош)" в постановке Бориса Морозова, который выпустили в апреле 2017 года.

В октябре-ноябре - в планах открытие нового экспериментального пространства, на сцене которого спектакли будут ставить молодые режиссеры. Пока в афише два спектакля - "Пятая колонна" по пьесе Э. Хемингуэя в постановке Галины Зальцман и "Диссидент" режиссера Глеба Черепанова. В планах - постановка Сергея Смирнова "Похищение" и множество контента - мастер-классы, семинары, лекции, квартирники, кинопоказы и открытые диалоги для зрителей, который войдут в основу нового пространства, как коммуникативной платформы.

На это же время запланирован запуск авторского проекта Владимира Еремина "До режиссера". Это актерские читки новых пьес в "синем" зале или на экспериментальной сцене. Первая читка намечена на 1 октября.

Для маленьких зрителей в новогодние каникулы на большой сцене режиссер Андрей Бадулин поставит спектакль "Новогодний побег игрушек" по мотивам сказки Джанни Родари.

В начале 2018 года в театре планируют и дальше удивлять зрителя. На апрель намечена премьера 3D-мюзикла в постановке Алексея Франдетти. Пока в театре вокруг этой постановки сохраняют интригу.

"Я желаю нашему театру беречь верность тому движению, которое мы сохраняем многие годы. Люди хотят услышать разговор про себя, про время, про судьбу, про жизнь. Думаю, что современная молодая режиссура в своих постановка должна вести разговор, направленный в душу человека, в сострадание, в справедливость, при этом, конечно же, не теряя ощущения нового, сегодняшнего и современного Это на сегодняшний день, я считаю, самое главное", - сказал Борис Афанасьевич Морозов.