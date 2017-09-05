Теракт в Киеве: Москву пока не обвинили

В центре украинской столицы неподалеку от Бессарабской площади прогремел взрыв: по предварительным данным, взлетел на воздух автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами WX991XW. Как передает "Киев Оперативный ", в результате на месте происшествия скончался от полученных травм гражданин Грузии Тимур Махаури.

Вместе с ним в машине находились женщина и ребенок, они ранены и в настоящее время находятся в больнице. Представитель МВД Киева Артем Шевченко уточнил, что женщина, сидевшая за рулем, в тяжелом состоянии (СМИ пишут, что она потеряла ногу), а жизнь ребенка вне опасности.

Украинские СМИ довольно быстро выяснили, что погибший - член чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, участвовавший в так называемой антитеррористической операции ВС Украины (АТО). При этом его неоднократно задерживали украинские правоохранительные органы, в том числе за незаконное хранение оружия (получил условный срок).

Уголовное дело по факту взрыва возбуждено по статье об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей. Полиция сообщает, что в машину было заложено взрывное устройство.

Между тем советник главы МВД Украины Антон Геращенко уже заявил в Facebook, что произошедшее является терактом. "Однако Россию пока не обвинил", - многозначительно отмечает издание Страна.UA .

Впрочем, судя по всему, обвинения в адрес Москвы и ее "длинной руки" - дело ближайшего времени. Вот украинский журналист Анатолий Шарий пишет о погибшем Махаури: "В 2012 был задержан в Турции как террорист. Подозревался в ликвидации Басаева и подготовке убийств ряда чеченских переселенцев в ЕС. В 2017 в Киеве был задержан с оружием. Отпущен. Сегодня взорвался в авто. Борец за Украину из батальона. Рука Москвы явно. Отвечаю - больше некому".

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, комментируя случившееся, заявил, что погибший "имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами", "задерживался и привлекался к уголовной ответственности на Украине, но пошел на сделку со следствием, признал свою вину и получил условный срок - пять лет с отсрочкой наказания на три года".

Геращенко тактично называет жертву взрыва "весьма незаурядной личностью", перечисляя "другие имена" мужчины - Руслан Папацкория и Али Дабуев:

"Тимур также хорошо известен в Грузии как участник событий в ущелье Лопота, где в сентябре 2012 года грузинский спецназ уничтожил группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан. Его тогда поддерживал тогдашний заместитель министра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе (и экс-глава одесской полиции), который говорил, что Махаури не террорист и не агент ФСБ, а "патриот Грузии". "Руслан безумно любит Грузию, он беженец из Чечни, а во время убийства в Турции, в котором его обвиняют турецкие власти, он вообще был в Грузии, а не на территории Турции", - говорил Лорткипанидзе.

Знакомые погибшего, приехавшие на место взрыва, рассказали журналистам, что это было уже четвертое по счету покушение на Махаури.

Народный депутат Алексей Грановский опубликовал фотографию автомата, который якобы был найден сотрудниками правоохранительных органов при осмотре взорвавшейся машины. Однако на фото видно, что обыскиваемый автомобиль явно находится в лучшем состоянии, чем тот, в котором находился Махаури.