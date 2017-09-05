Астрономы фиксируют новые вспышки на Солнце

Американские ученые зафиксировали новые вспышки на Солнце. По данным астрономов, 7 сентября произошел второй за неделю мощнейший выброс коронарного вещества.

Напомним, накануне была зафиксирована самая мощная за 12 лет солнечная вспышка мощностью X9,3 балла. На портале spaceweather.com по этому поводу сообщили, что "солнечное пятно AR2673 оставалось активным 7 сентября, испустив три вспышки М-класса и еще одну вспышка Х-класса".

По данным ученых, коронарный выброс 6 сентября достиг Земли раньше предполагаемого срока. Со своей стороны, российские специалисты отметили, что подобной силы вспышки способны привести к отказам космической техники и систем связи на Земле.

Отмечалось, что они могут привести к сильным магнитным бурям, которые часто сказываются на самочувствии людей. В Москве ученые прогнозируют появление солнечного сияния.

По мнению исследователей, больше всего и-за нарушений в работе компьютерных сетей и спутников связи пострадают промышленные предприятия. Также сильно вспышка ударит по правительству США, финансовым и страховым компаниям, и просто по частной собственности.

Если мощность вспышки будет приближаться к событию Каррингтона (самая мощная вспышка, произошла в 1859 году), ежедневный ущерб составит около 40 миллиардов долларов для США и около семи миллиардов долларов для их международных торговых партнеров, что составляет 100% от дневного ВВП Америки. По мнению ученых, такая вспышка покроет половину площади страны и 66% ее населения.

Отметим, солнечная вспышка - явление, поражающее воображение. Протуберанцы (от лат. protubero - вздуваюсь) - плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем.

Обычно солнечная вспышка продолжается лишь несколько минут, но охватывает все слои атмосферы звезды. При этом выбрасывается энергия во многие миллиарды мегатонн тротилового эквивалента.