Из московского банка похитили более 134 млн рублей

Владелец двух коммерческих организаций, руководящий одной из них, вместе с соучастниками заключил с банком кредитный договор более чем на 190 млн рублей. Затем злоумышленники, частично погасив долг, "реализовали ликвидную часть залогового имущества, похитив денежные средства".

Нанесенный действиями "должников" материальный ущерб превысил 134 млн рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В его рамках сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержали двоих подозреваемых.

В отношении одного из задержанных - владельца коммерческих организаций - избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, ему уже предъявили обвинение.

Как сообщает Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, в настоящее время расследование в отношении арестованного завершено, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго подозреваемого расследование продолжается.