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    • Опубликована
    • сегодня в 11:51

Взлом Equifaх коснулся половины населения США

Руководство американского бюро кредитных историй Equifax объявило, что обнаружило проникновение злоумышленников в свои системы.

Данным взлом касался данных 143 миллионов клиентов в США. Фактически, он затронул половину населения страны. Сообщается, что были украдане  имена, номера соцстрахования, даты рождения, адреса и, в отдельных случаях, номера водительских удостоверений американцев.

Самое главное - были украдены номера банковских карт 209 тысяч клиентов, а также юридические документы 182 тысяч клиентов.

Специалисты Equifax отметили, что хакеры проникали в систему с середины мая по июль 2017 года. Атаку обнаружили 29 июля. Стоит добавить, что сразу после публикации пресс-релиза о взломе три топ-менеджера Equifax продали акции на 1,8 миллиона долларов 1 и 2 августа - в течение двух дней после обнаружения атаки. 

В итоге  продленных торгах акции Equifax упали на 13 процентов. Сама компания включена в «большую тройку» кредитных агентств США и обслуживает более 820 миллионов человек.

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