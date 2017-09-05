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Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.

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Доллар упал ниже июньского минимума

7 cентября курс американского доллара на Московской бирже днем составил 56,97 рубля. Таким образом, валюта США подешевела на 37 копеек, опустившись ниже отметки в 57 рублей впервые с 14 июня.

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    • Опубликована
    • сегодня в 9:06

Пенсии будут поднимать до прожиточного минимума

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что правительство направить около 100 млрд рублей на то, чтобы поднять уровень пенсии россиян до прожиточного минимума.

По его словам, в 2017 году 99,7 миллиардов рублей разделят среди 69 субъектов Российской Федерации.

Дроздов пояснил, что если говорить про всю страну, то пенсии в этом году вырастут на 4,5 процента.

Ожидается, что при плановой инфляции 3,7 процента, будет рост пенсий в реальном выражении, отметил Дроздов.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщил

а, что средняя пенсия в России вырастет до 16,4 тысячи рублей. Такого показателя в правительстве планируют достичь через три года. Сначала, по словам вице-премьера правительства России, нужно дойти до уровня в два прожиточных минимума. Также она считает, что единственная возможность обеспечить россиян достойной пенсией - создать солидарную страховую пенсионную систему.

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