Пенсии будут поднимать до прожиточного минимума

Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
7 cентября курс американского доллара на Московской бирже днем составил 56,97 рубля. Таким образом, валюта США подешевела на 37 копеек, опустившись ниже отметки в 57 рублей впервые с 14 июня.
Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что правительство направить около 100 млрд рублей на то, чтобы поднять уровень пенсии россиян до прожиточного минимума.
По его словам, в 2017 году 99,7 миллиардов рублей разделят среди 69 субъектов Российской Федерации.
Дроздов пояснил, что если говорить про всю страну, то пенсии в этом году вырастут на 4,5 процента.
Ожидается, что при плановой инфляции 3,7 процента, будет рост пенсий в реальном выражении, отметил Дроздов.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщил