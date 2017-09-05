Взрыв в центре Киева искалечил всемирно известную модель

В интернете появилась информация о том, кто находился в подорванном автомобиле вместе с "бойцом АТО" и членом чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева - Тимуром Махаури. Ранее стало известно, что в машине на момент взрыва заложенной бомбы сидели трое - мужчина, его спутница и ребенок, причем вела машину женщина. По некоторым данным, ей оторвало ногу.

Сейчас в соцсетях утверждают, что за рулем Toyota Camry с грузинскими номерами сидела "всемирно известная украинская модель" по имени Наталья, которую знакомая в интервью телеканалу "112" назвала "лицом Dior".

"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior. Я не знаю, на какой она сейчас фамилии. Не буду комментировать", - заявила женщина журналистам.

Подтверждений этому заявлению и данных о том, кто эта модель, не поступало. В рейтинге самых известных украинских моделей фигурирует девушка с указанным именем - это Наталья Гоций, первая украинка, выигравшая престижный модельный конкурс Ford Models Supermodel of the World. СМИ пишут, что она снималась в рекламных кампаниях Alberta Ferretti и Carolina Herrеra, а также принимала участие в шоу Dior, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Valentino, Calvin Klein и Valentino.

Про ребенка знакомая пострадавшей рассказала, что это шестилетний мальчик по имени Антон. Ранее сообщалось, что ребенок при взрыве получил травмы, но они не угрожают его жизни.

Подробности о том, кем был погибший и явно являвшийся целью подрывников Тимур Махаури, читайте в нашем материале .