Законопроект о захоронении Владимира Ленина не поддержали в правительстве России

Взлом Equifaх коснулся половины населения США
Руководство американского бюро кредитных историй Equifax объявило, что обнаружило проникновение злоумышленников в свои системы.
Руководство американского бюро кредитных историй Equifax объявило, что обнаружило проникновение злоумышленников в свои системы.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Кабинет министров РФ отказался поддерживать предложенный депутатами законопроект по захоронению Владимира Ленина.
"Правительством РФ законопроект не поддерживается", — говорится в письме, подписанном заместителем председателя правительства РФ, руководителем аппарата правительства РФ Сергеем Приходько. Кроме того, отмечается в заключении, эта инициатива потребует дополнительных расходов, а авторы законопроекта не предложили источники финансирования расходов.
В документе указывается, что Федеральный закон трактует организацию похоронного дела как самостоятельный вид деятельности в РФ. "При этом вопрос перезахоронения конкретного умершего… не содержит в себе правового регулирования, носит индивидуально- правовой характер и не может регламентироваться указанным законом", — говорится в заключении правительства.
Напомним, законопроект о захоронении останков Владимира Ленина на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов от ЛДПР — Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов. Фракция их в этом поддержала. Под документом поставили подписи и три депутата-единоросса: Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.
В беседе с РИА "Новости" Владимир Сысоев заявил, что проект должен "создать правовое поле" для последующего перезахоронения не только Ленина, но и других исторических деятелей. Такая законодательная инициатива, по его словам, появилась в связи с опросом "Левада-Центра", согласно которому большинство россиян считают, что тело Ленина должно быть предано земле.
Напомним, в марте этого года Иван Сухарев направлял запрос на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос демонтажа Мавзолея на Красной площади в Москве. "Большевистский переворот, по сути, был преступлением против государства. Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы", — заявил он.
Но возникает вопрос — а как быть с 70-летним периодом в истории нашей страны? Понятно, что нравится он может не всем, но означает ли это, что его просто надо попытаться вычеркнуть? Как это делают в некоторых соседних государствах, снося памятники — и не только Ленину, интересуется обозреватель "Правды.Ру" Олег Артюко в.