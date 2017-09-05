Законопроект о захоронении Владимира Ленина не поддержали в правительстве России

Кабинет министров РФ отказался поддерживать предложенный депутатами законопроект по захоронению Владимира Ленина.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", — говорится в письме, подписанном заместителем председателя правительства РФ, руководителем аппарата правительства РФ Сергеем Приходько. Кроме того, отмечается в заключении, эта инициатива потребует дополнительных расходов, а авторы законопроекта не предложили источники финансирования расходов.

В документе указывается, что Федеральный закон трактует организацию похоронного дела как самостоятельный вид деятельности в РФ. "При этом вопрос перезахоронения конкретного умершего… не содержит в себе правового регулирования, носит индивидуально- правовой характер и не может регламентироваться указанным законом", — говорится в заключении правительства.

Напомним, законопроект о захоронении останков Владимира Ленина на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов от ЛДПР — Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов. Фракция их в этом поддержала. Под документом поставили подписи и три депутата-единоросса: Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.

В беседе с РИА "Новости" Владимир Сысоев заявил, что проект должен "создать правовое поле" для последующего перезахоронения не только Ленина, но и других исторических деятелей. Такая законодательная инициатива, по его словам, появилась в связи с опросом "Левада-Центра", согласно которому большинство россиян считают, что тело Ленина должно быть предано земле.

Напомним, в марте этого года Иван Сухарев направлял запрос на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос демонтажа Мавзолея на Красной площади в Москве. "Большевистский переворот, по сути, был преступлением против государства. Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы", — заявил он.

Но возникает вопрос — а как быть с 70-летним периодом в истории нашей страны? Понятно, что нравится он может не всем, но означает ли это, что его просто надо попытаться вычеркнуть? Как это делают в некоторых соседних государствах, снося памятники — и не только Ленину, интересуется обозреватель "Правды.Ру" Олег Артюко в.