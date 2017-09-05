Что символизирует венок на голове

Венок является традиционным украшением у славян, однако мало кто знает, откуда пошла традиция плести венки и что символизирует собой такой необычный головной убор.

Само слово "Венок" произошло от старославянского вѣно «дар». Веночница - женщина, плетущая венки. Венок представляет собой плетёное из трав, веток, цветов, кольцо, которое надевается на голову в виде украшения. Венок является традиционным украшением не только для славянских, но и для многих других народов, и имеет очень древнюю историю. Венки существовали в древней Греции, где ими награждали победителей различных соревнований, героев, воинов, правителей, в Риме, в Китае, в Индии.

Венки вешали над дверьми и у входа, чтобы отвратить нечистую силу или уничтожить недобрые помыслы злого человека или человека с "нехорошим глазом". Венки клали под первый сноп нового урожая от грызунов. Подкладывали под подушку роженице для отвращения сглаза и помощи в будущих родах. Также окуривали подожженным венком, созданным из специальных трав, больных. По тем травам, которые были вплетены в венок, судили о расположении, настроении, состоянии, положении девушки. Например, венок из мяты в Польше означал девственность, а венок из гороховых побегов с полными стручками означал нежелание девушки выходить за нелюбимого замуж.

Изготовление венка - это целый ритуал. В различных племенах, а также на различные праздники плетение венков сопровождалось многочисленными традиционными элементами. Занимались этим обычно девушки. Ритуал подразумевал определённое время плетения, число венков, размеры, формы, различные виды плетения и состав. Всё это являлось сакрально-символическим кодом, который соответствовал тому или иному событию. Особое внимание уделяли составу венков. Если сегодня венки заплетают ради забавы или в дань древней традиции из любых трав, которые попадутся под руку, то в древности каждый вид венка состоял из определённых растений, например, на русальной неделе и в праздник Купалу, в венок вплеталась полынь, как средство против нечистой силы. К тому же, венки, которые состоят из определённых трав и надетые на голову, являются настоящей ароматерапией, которая способна подарить благотворное состояние, настроить на нужный лад и даже помочь в излечении некоторых болезней.

Изначально венок был ритуальным предметом, который плёлся на праздники - сезонные, священные, свадьбы, похороны и другие. Венок - это настоящий оберег. Издавна предметы и вещи, которые имеют отверстие, считались заряженными особой силой, способными отпугнуть противные человеку сущности или негатив. Связано это с женским началом, символом женской природы и магии, символом рождения жизни. Подобными традиционными магическими предметами являлись кольца, обручи, калачи, камни с естественным отверстием (Куриный бог). По причине того, что венки были ещё и оберегами, ими украшали домашних животных и различные части своего дома как снаружи, так и изнутри. Венками украшали не только людей и домашнюю скотину, но также дома и постройки, колодцы, столбы, кладбища, забрасывали на плодовые деревья в огородах и крыши домов. В некоторых регионах плелись специальные венки для коров, коз, овец, а в сёлах Поморья даже сохранился обычай плести венки для гусей, индюков, кур и другой домашней птицы.

Что касается празднично-обрядового предназначения венка, то здесь существует масса различных традиций, связанных с использованием этого нехитрого предмета. Сквозь купальский венок доили домашнюю скотину или процеживали молоко. Через большой венок пролезали сами, как бы символизируя этим новое рождение, которое оставляло в прошлом болезни, негатив и неприятности. Также через венок протаскивали различные вещи, которым хотели подарить новую жизнь или новые силы. Через венок смотрели в ходе определённых ритуальных игрищ, сквозь него пили и умывались. Предназначений купальского венка более чем предостаточно и в каждом регионе древней Руси существовали свои особенности и методы его использования.

По окончании праздника или события, венки использовали либо для дальнейших обережных действий, например, украшали дом, помещали в огородах от вредителей, червей и градобития, подкладывали под наседку, использовали для гадания, либо сжигали в костре. Гаданий при помощи венков существовало немало. Например, известно гадание на славянский праздник летнего солнцестояния Купалу, когда сплетенные венки бросаются в реку и по их поведению определяется дальнейшая судьба её владелицы. Толкований у этого гадания множество: тонущий венок - смерть, плывущий - долгая жизнь или тонущий - год без замужества, по плывущему или приставшему к берегу венку определяли в какой стороне дом суженого. Помимо гаданий при помощи венков, бросаемых в реку, венки забрасывали на дерево, чтобы узнать кому сулит скорое замужество (чей венок зацепиться за ветку), оставляли во дворе и следили чей венок быстрее завянет (грозит несчастье), подкладывали под подушку, чтобы увидеть вещие сны и так далее.

По причине того, что венок (круг с отверстием) считается символом рождения и новой жизни, он являлся непременным атрибутом свадеб. Наряду с венком, традиционными атрибутами свадеб также являлись кольца, калачи, караваи с отверстием посередине. Всё это символы новой жизни, любви, счастья. В обычай славян также вошла традиция дарить венок девушке в знак предложения сватовства. Венок невесты символизирует новое рождение в качестве жены. Обновление человека, сбрасывание старой жизни и вход в новую жизнь. Это, своего рода, символ умирания старой, девичьей жизни, обновление души и тела и рождения новой жизни в качестве замужней женщины. Брачные венки, в отличие от праздничных, обычно сохранялись на долгое время или даже на всю жизнь. Брачные венки сохраняли в сундуках, их ставили в красный кут, где они, благополучно высыхая, стояли долгие годы, зашивали в подушку молодожёнам, клали под колыбель новорождённого. Возможно, что именно древнейшая традиция украшения венками на свадьбах, обмен венками между невестой и женихом, послужила тем самым прообразом колец, которые затем стали изготавливать в кузницах специально для свадеб, а сегодня в ювелирных мастерских.

Существовал обычай плести венок при последней жатве. По окончании жатвы оставляли последний сноп, который также известен как "Велесу на бородку". Это сноп оставляли на поле или приносили в дом, где хранили его до следующего года, как оберег, который привлечёт хороший урожай и в следующем году. Кроме последнего снопа, плёлся и венок из последних скошенных колосьев. Такой венок надевали на голову самой красивой девушке, которая была символом удачи, хорошего плодородия, символом богини плодородия, которая подарила людям хороший урожай. В этом венке девушка приходила в поселение, где устраивался праздник и где она, конечно же, была главным персонажем торжества, которого восхваляли и благодарили за обильный урожай.

Венки издавна являются непременным атрибутом погребальных церемоний. Венки возлагаются на могилы или оставляются в месте гибели, пускаются по воде в случае кораблекрушения. В современных погребальных церемониях, венки - это дань памяти усопшему. Венок в качестве ритуального предмета на похоронах символизирует всё то же рождение и вечную жизнь. Круг с отверстием посередине символизирует переход душ умершего в иной мир и его рождение в новом теле, в новом качестве, обновление души, очищение, которое принесла душе смерть физического тела. Также венок можно понимать и как конец жизненного пути, начало нового пути, в физическом ли мире или в мире Нави. В связи с тем, что венки были непременным атрибутом свадеб, существует предположение, что в древности венки в погребальных обрядах участвовали только при похоронах детей, подростков или молодых людей, которые не успели выйти замуж или жениться. Таким образом, устраивалась символическая свадьба. Вместе с погребально-свадебным венком также существовал обычай хоронить незамужних девушек в традиционном свадебном платье (наряде), который известен и в наши дни. Есть также предположение, что венки - это древнейшие понятия о душах-птичках, которые вьют гнёзда (венки) возле своих могил и ждут своего нового воплощения, но это лишь теория.

Впоследствии венки из листьев, веток и цветов стали заменять на искусственные материалы, которые могли сохраняться дольше. Считается, что после того, как венки стали делать из металла, появились царские короны, которые стали отличительным элементом одежды правителя.