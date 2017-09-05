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    • Опубликована
    • сегодня в 14:02

Медведев: Цифровая экономика уничтожит многие профессии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что развитие цифровой экономики может привести к смерти целого ряда профессии.

Медведев, выступая на Московском финансовом форуме, также призвал готовиться к новым вызовам в сфере занятости, а также к модернизации государственного аппарата. Премьер подчеркнул, что технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и "убить" целые профессии, и усилить риски поляризации доходов людей.

По словам Медведева, "критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых госинститутов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости".

Он сообщил, что России жизненно необходима модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, сервисные операции были переведены в "цифровой" вид.

Он отметил, что элементы "цифрового управления" по администрированию доходов позволили увеличить собираемость налогов и других платежей в бюджет. При этом сами административные процедуры стали удобнее для бизнеса и граждан.

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