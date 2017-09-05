Медведев: Цифровая экономика уничтожит многие профессии

Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
7 сентября доллар просел на максимальную величину в американскую сессию. В пятницу падение доллара продолжилось.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что развитие цифровой экономики может привести к смерти целого ряда профессии.
Медведев, выступая на Московском финансовом форуме, также призвал готовиться к новым вызовам в сфере занятости, а также к модернизации государственного аппарата. Премьер подчеркнул, что технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и "убить" целые профессии, и усилить риски поляризации доходов людей.
По словам Медведева, "критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых госинститутов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости".
Он сообщил, что России жизненно необходима модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, сервисные операции были переведены в "цифровой" вид.
Он отметил, что элементы "цифрового управления" по администрированию доходов позволили увеличить собираемость налогов и других платежей в бюджет. При этом сами административные процедуры стали удобнее для бизнеса и граждан.