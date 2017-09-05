Создатель "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров утверждает , что американские спецслужбы рассчитывали получить доступ к переписке и данным пользователей Telegram, причем происходило это еще в прошлом году. По его словам, ФБР даже предпринимало попытки подкупить работавшего на проекте инженера, чтобы тот ослабил защиту мессенджера.

"К счастью, поскольку ни один из нас не является гражданами США, мы можем позволить себе отказаться от этих предложений, и я смог рассказать общественности об этих попытках", - поделился Дуров. По его мнению, к американцам отношение было бы иным - в этом случае спецагенты просто воспользовались бы "приказом кляпа" (это юридическая "вилка", используемая властями США, когда гражданина обязуют что-то выполнить и не рассказывать об этом общественности под угрозой тюремного заключения).

Дуров считает, что если создатели Telegram, не будучи американцами, подверглись в США такому прессингу, это многое говорит об истинном положении "родных" компаний в стране. "Мы можем надеяться, что открытая правовая система США будет защищать их, но из-за секретности этих "приказов кляпа" мы даже не узнаем, что все пошло не так. И к сожалению, откровения Эдварда Сноудена подтверждают некоторые из самых страшных опасений", - пишет он.

Создатель Telegram напомнил, что "Google и Apple - две компании, от которых мы зависим - базируются в США". А это значит, что конфиденциальность их пользователей под вопросом. "Я хочу, чтобы в один прекрасный день огромные компании, такие как Apple и Google, могли стать независимыми от любого правительства, искажающего миссию своих основателей (возможно, нужна своя страна?)", - заявляет Дуров.

Он обещает в случае необходимости выступить против практики "приказов кляпа", даже осознавая, что это может стать для него источником проблем. "Но только так я могу представить для себя будущее, поэтому ни о чем не сожалею и не буду сожалеть", - подытожил бизнесмен.