Доллар демонстрирует максимальное падение с 2015 года

7 сентября доллар просел на максимальную величину в американскую сессию. В пятницу падение доллара продолжилось.

Как пишут СМИ, снижение индекса доллара продолжается уже седьмой день подряд. В настоящее время котировки этого индикатора находятся на уровне начала 2015 года. 8 сентября азиатский индекс доллара продемонстрировал самое сильное падение с января.

При этом укрепляется к американскому доллару китайская валюта и гонконгский юань. По мнению экспертов, доллар реагирует на заявление президента США Дональда Трампа, предложившего отказаться лимита госдолга.

Аналитики также полагают, что рынок испытывает на прочность Федеральную резервную систему, заставляя ее повышать ставки и начать процесс сокращения баланса.

Рубль в пятницу умеренно укрепляется к доллару. На 12.29 МСК курс доллара составил 57,34 рубля (российская валюта укрепилась на 0,26% относительно уровня закрытия четверга).