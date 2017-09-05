newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.09.2017 : 56.9966
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.09.2017 : 68.6923
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 08.09.2017 : 74.9049
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 08.09.2017 : 46.1444

Мир

Image

Медведев: Цифровая экономика уничтожит многие профессии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что развитие цифровой экономики может привести к смерти целого ряда профессии.

Читать полностью

Страна

Image

Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней

Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/7/7/6/6776.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 14:44

Эрмитажные коты отравились дымом в подвале музея

В подвале главного музея страны - Эрмитажа - возникло возгорание, на его ликвидацию выезжали 15 пожарных расчетов. По данным петербургских СМИ, пожар оказался небольшим и, по всей вероятности, вызванный коротким замыканием. Задымление наблюдалось в районе Телеграфной лестницы.

В самом музее сообщили, что на его работе ЧП никак не отразилось, даже не пришлось проводить эвакуацию, работа продолжалась в штатном режиме. Немного другие данные получены из ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «Горение происходило на площади 7 квадратных метров. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек», - пояснил представитель ведомства Андрей Литовка.

Ажиотаж и большое количество пожарных, поехавших на вызов на Дворцовую площадь, связаны с  особым положением музея: Эрмитаж располагается в Зимнем дворце и обладает статусом объекта культурного и исторического наследия. Из-за этого в том числе пожару была присвоена третья степень сложности.

По словам очевидцев, жертвами пожара стали по меньшей мере три музейные кошки, которых в Эрмитаже держат для защиты фондов от грызунов. Впоследствии ветеринарный врач Анна Кондратьева сообщила, что никто из котов не погиб. "Животные не погибли, получили дымовую интоксикацию. Их отправляют в ветлечебницу", - уточнила она.

По словам главы ГУ МЧС Санкт-Петербурга Алексея Аникина, пострадали пять котов, причем одну кошку пришлось откачивать с помощью специального аппарата.

 

 

Новости